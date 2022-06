Luego de que se conociera el ADN de Maradona, Eugenia Laprovittola aseguró: “Hay gente que hizo cosas horribles para que yo no naciera”

Eugenia Laprovittola y Diego Maradona

Luego de meses de lucha en la Justicia la semana pasada se dieron a conocer los resultados de los exámenes de ADN entre Diego Maradona y las demandantes Eugenia Laprovittola y Magalí Gil. El cotejo no arrojó coincidencias entre las muestras por lo que según los estudios, las jóvenes no serían hijas del ídolo deportivo. Sin embargo, según confirmó la semana pasada a Teleshow, la primera de las mencionadas continuará por la vía legal su reclamo hasta agotar todas las instancias, en defensa de “la verdad” que le contó su mamá biológica.

En las últimas horas la platenese que tuvo la oportunidad de conocer al Diez sin saber que él podría tener un vínculo sanguíneo, respondió preguntas a través de sus redes sociales y se refirió a su camino en búsqueda de su identidad. En ese sentido, aseguró que hay gente que siempre supo de su existencia y que hizo cosas para que ella no naciera.

Eugenia Laprovittola dijo que continuará su búsqueda por la verdad

“Para mí trucharon el ADN, vos seguí luchándola hasta el final”, le dijo un usuario de Instagram y ella respondió que sus abogados estaban trabajando en el caso ya que “hubo irregularidades algunas de público conocimiento” y otras que no mencionó para “no hacer bardo”: “Sigo guardando silencio, por eso dejo que hablen y trabajen mis abogados, estoy tranquila y defenderé siempre la verdad de mi mamá”.

“Hay gente que sabe de mí desde que estoy en la panza e hizo cosas horribles para que yo no naciera y sigue haciendo cosas feas porque creen que estoy para sacarles algo de dinero y no entienden que la vida no pasa por dinero”, dijo contundente pero sin dar nombres ni pistas sobre a quién se refería.

Otro seguidor quiso saber si su “intuición” le dice que es hija de Diego Maradona, y ella aseguró que no es una cuestión de percepción: “Pasa por las pruebas que hay en la Justicia, pasa por lo que vivió mi mamá, pasa porque mucha gente sabía de esta historia y durante casi 24 años se hicieron los boludos. Es muy feo tener que vivir peleando por la identidad y más feo las trabas que hay en el medio y la gente que no sabe y habla”.

Además, aseguró que desde su lugar y experiencia está dispuesta a darle una mano a cualquier persona que quiera empezar a buscar su identidad y saber quiénes son sus padres.

La semana pasada, desde el entorno de Eugenia habían asegurado que ella no confiaba en los resultados y que apelaría ante la Justicia para, como ahora lo dijo en sus redes, seguir defendiendo lo que le dijo hace un tiempo su madre biológica.

En contraposición, Magalí aseguró a través de su abogado Marcelo Izquierdo a este sitio que con este resultado continuará en la búsqueda de su padre biológico y entiende de que la posibilidad de que Maradona no lo fuera siempre estuvo, y ahora se abre un nuevo camino en su lucha por su identidad.

Apenas se hizo conocida su solicitud ante la Justicia, Miguel Gonzáles Andía, doctor en ciencias Jurídicas, especialista en Derecho de Familia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata había explicado a Teleshow que en estas situaciones “para el presunto hijo no rigen plazos de caducidad” y que aunque el examen de ADN es una de las pruebas principales, no es lo único que el juez evalúa a la hora de fallar: “Hay también testimonios e incluso con un análisis que respalde el fallo, se puede apelar la decisión”.

Si el fallo hubiera salido a favor de las demandantes, se abría una instancia civil. “El objetivo de estas demandas es la garantía del derecho a la identidad, en caso de que prospere existen derechos en la sucesión del fallecido, ya que la Justicia no diferencia entre hijos matrimoniales o extramatrimoniales, por lo que el caso pasa a tener una connotación patrimonial”, había detallado el letrado sobre la causa independiente por “reclamación de estado patrimonial” que se hubiera abierto.

