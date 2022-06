La China Suárez cada vez más enamorada de Rusherking: “Yo te rescato”

La China Suárez disfrutando del Caribe

Pese a los malos augurios, la relación entre Eugenia La China Suárez y Thomás Nicolás Tobar, conocido por todos como Rusherking, se va consolidando con el correr de los días. Hace una semana y cuando, finalmente, habían decidido dejar de ocultar su romance, la actriz y el cantante viajaron con destino a México, dispuestos a disfrutar de sus primeras vacaciones juntos. Y, desde entonces, no dejaron de compartir los buenos momentos que están pasando en las paradisíacas playas de Cancún.

Este sábado, sin ir más lejos, la ex Teen Angels había compartido un video en el que se la veía feliz de la vida mientras navegaba en un catamarán. El muchacho, en cambio, subió a su Instagram una foto de ese mismo momento con cara seria y un salvavidas en su torso. “El chaleco porque no sé nadar”, escribió el ex de María Becerra. Pero la China lo calmó con un comentario: “Tranquilo. Yo te rescato”.

El posteo de Rusherking y el comentario de la China Suárez

Rusherking, además, subió a sus historias una nueva foto de la pareja, en la que se los veía abrazados bajo el sol. Y arrobó a su actual novia junto a tres emojies de corazones en llamas. Ella, por su parte, no dudó en repostearla, dejando en claro que ambos están viviendo a pleno esta pareja que nació en España, dónde los dos estaba cumpliendo con sus compromisos laborales, y que se terminó de afianzar en Buenos Aires. Y, para subir más la temperatura, agregó una sugerente foto suya en bikini frente a una puerta de vidrio.

La foto junto a la China Suárez que publicó Rusherking en sus historias de Instagram

La China Suárez posando frente a una puerta de vidrio (Instagram)

El mes pasado, el músico había hablado públicamente de los inicios de este noviazgo. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en una fiesta, después hablamos y yo me fui a Madrid. Ahí la vi, después volví para Argentina y nos vimos acá también. Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso”, contó en PH Podemos Hablar. Y luego agregó: “La pasamos excelente. Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que ven en la tele. Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”.

Cabe recordar que Suárez es mamá de Ruffina, de su relación con Nicolás Cabré, y de Magnolia y Amancio, fruto de su pareja con Benjamín Vicuña. Y, tras ser descubierta por las cámaras de LAM saliendo de un hotel donde había pasado la noche con su novio, salió a cruce de los haters que la cuestionaron como madre solo por haber estado unas horas fuera de su casa.

“Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, sostuvo la China en un posteo. Y esto dejó en evidencia la tirante relación que mantiene con el protagonista de El primero de nosotros, quien por esos días se encontraba de viaje por Nueva York y el Caribe con su actual novia, Eli Sulichín.

“Sinceramente no entiendo qué es lo que pasa y por qué se cuestiona mi rol. Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente”, expresó Vicuña en Socios del Espectáculo. Y luego, haciendo referencia también a los hijos que tuvo con Carolina Pampita Ardohain, Blanquita (fallecida en 212), Bautista, Beltrán y Benicio, agregó: “Soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”.

