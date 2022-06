Duki mostró en su historia el regalo que le hizo Emilia Mernes

Desde que blanquearon su romance, Emilia Mernes y Duki no dejan de mostrar los gestos cariñosos que tienen el uno con el otro. En las últimas horas pudimos ver cómo la cantante estuvo junto a su novio durante la celebración de su cumpleaños número 26.

Además de los videos que compartieron sus fanáticos en las redes sociales, el propio Duki fue capturando los distintos momentos que vivió durante la jornada. En una de las grabaciones que publicó en su cuenta oficial de Instagram dio a conocer el instante en el que su novia lo sorprendió con un exclusivo regalo.

“Bueno, entré a mi habitación y tenía un regalito de la más preciosa”, comentó Duki filmando la caja que estaba en su cuarto. Así, el cantante abrió el presente con la cámara grabando todo y mostró que su novia le había regalado una prenda superexclusiva.

Se trata de un chaleco de plumas marca Moncler en color morado valuado en $1060 dólares. Al ver el obsequio de Emilia Mernes, Duki no pudo contener su emoción: “No, te volaste mal, tarada”. Entre risas, su novia lo corrigió al instante: “No, ¿cómo tarada?”. Él, todavía sorprendido por el gesto, insistió: “Te re volaste, te amo”.

Emilia Mernes sorprendió a Duki con un costoso regalo de 1000 dólares, en medio de los rumores de crisis (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images)

La semana pasada, los comentarios en redes sociales sobre una posible separación entre Duki y Emilia Mernes volvieron a sumar un nuevo capítulo. Ocurrió luego de que la cantante fuera vista bailando junto a otro joven en la famosa fiesta Bresh. Rápidamente el video del evento se volvió viral en Twitter y convirtió a ambos protagonistas en tendencia. Tanto creció el tema en Twitter que el artista cruzó fuerte a una seguidora que alimentaba estos dichos: “No opinen más, realmente nos afecta”.

El video que abrió la polémica titula una story de Instagram con la pregunta ‘¿Con quién estaba Emilia ayer en la Bresh de Madrid?’. Las imágenes muestran cómo Mernes baila de espaldas a un joven que sería parte de su equipo de trabajo. Inmediatamente Duki intentó aclarar la situación: “O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación, con Emilia vivo todo los días, 24 horas al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen mas”.

Ante las duras respuestas de los ‘haters’, con fotos y burlas, el cantante decidió explayarse más y contar cómo estos comentarios negativos los afectan tanto a él como a la joven: “No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Qué es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son. Lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta. Medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir”.

Como si esto no fuera poco, Duki mostró en sus stories de Instagram de cómo cerró la noche. En la misma puede verse a la pareja compartiendo un taxi con la frase: “Me encontré un bombón en el taxi”. Acto seguido, el joven le da un tierno beso en la cabeza a la cantante mientras siguen abrazados.

