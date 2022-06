Yanina Latorre contó que tiene Neuroma de Morton: qué es y cómo lo está tratando

Yanina Latorre mostró el tratamiento que realiza en su pie

Yanina Latorre usó sus historias de Instagram para contar que tiene Neuroma de Morton, una dolorosa afección que suele producirse por el uso de tacos. Además, compartió videos del tratamiento que comenzó en las últimas horas para tratarlo.

“Estoy en el kinesiólogo. Hoy me empiezo a tratar en pie el Neuroma de Morton. Voy a hacer un tratamiento de radiofrecuencia y de inyecciones Met. Que, con eso, se supone que me va a empezar a ceder el dolor...”, dijo la panelista de LAM y luego explicó sobre las fases del tratamiento: “Ya terminé con el calorcito, que es la parte más fácil, y ahora viene la inyección”.

Yanina Latorre

Asustada, se la escuchó exclamar: “¡El pánico que estoy teniendo! Ahora, ya tengo la aguja adentro y tengo que estar así durante veinte minutos. No la estoy pasando bien”. La esposa de Diego Latorre explicó que esto lo tiene que hacer tres veces: “Primero es la Radiofrecuencia, después te clavan esa agujita que no sé qué carajo libera que no sé que hace que haga tu pie y que da un calor insoportable, que se supone que eso va a achicar mi Neuroma, te lo expliqué en criollo”.

Al terminar cerró molesta pero orgullosa: “Tengo un dolor... Pero me lo banqué chicos. Fue una aguja clavada en el pie durante veinte minutos, qué grosa me siento”.

Se trata de una afección que consiste en el engrosamiento del nervio interdigital en el espacio que existe entre el tercer y cuarto dedo. El año pasado Karina la Princesita se alejó de sus ensayos durante diez días por la misma afección. “Se llama Neuroma de Morton. Es como un quiste que tengo en el pie, que toca un nervio. No es una pavada. Te extraen líquido y no podía pisar. En los primeros días el pie era una empanada”, explicaba en ese momento la cantante.

Hace unas semanas en el ciclo que conduce Ángel de Brito la panelista conmovió al relatar su duro camino para poder ser madre. Fue luego de que dieran la noticia de que Rocío Marengo había iniciado un tratamiento para quedar embarazada. “Era otra época, Lola tiene 21 años, y la ciencia debe haber evolucionado, pero ponés el cuerpo todos los días y nadie habla del dolor. Eran diez inyecciones diarias durante nueve meses, y cuando nació Lola tenía callos en las piernas”, reveló.

“Yo quería ser madre, hacía siete años que estaba casada y no quedaba bajo ningún punto de vista”, agregó y aclaró que tanto ella como su marido eran sanos hasta que le descubrieron una endometriosis. “Una vez que te operan, tenés que quedar embarazada en menos de un año. Pero yo tenía tanta ansiedad que cuando me operaron, hice un par de tratamientos y quedé”, señaló.

Latorre contó cómo siguió la vida en familia luego del nacimiento de su primera hija. “Después de Lola le dije a Diego que no quería tener más hijos”, aseguró. “Nunca me cuidé y nunca quedé embarazada. Y cuando me entero que estoy embarazada de Dieguito no le dije nada a Diego porque estaba segura que lo iba a perder. Ya había perdido tres embarazos, quedaba embarazada y los largaba durmiendo en la cama, con Diego concentrado, una cosa espantosa”.

Sobre la llegada de Dieguito, contó: “A Diego lo habían vendido de México a Guatemala. Con Lolita de dos años, tenía que hacer la mudanza. No me ilusioné, no me cuidé. Y a los cuatro meses dije ‘estoy embarazada’ y no le dije nada a Diego. Nos habíamos mudado a Guatemala, Lola iba al jardín y lo agarré a Diego y le dije ‘en cinco meses vas a ser papá’. Fue el embarazo más corto del mundo”, cerró.

