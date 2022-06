La sorpresiva participación que tendrá Pampita junto a su hija Ana en El Hotel de los Famosos

La modelo respondió todas las consultas sobre las repercusiones mediáticas en torno al reality de El Trece

Las repercusiones sobre los participantes de El Hotel de los Famosos continúan, y a medida que se avecina la recta final, crecen las versiones cruzadas de quienes integran la autodenominada Familia que lideraba Maximiliano Chanchi Estévez y los flamantes Sanguinarios comandados por Alex Caniggia. En LAM (América) fueron a buscar la palabra de Pampita Ardohain y la conductora respondió todas las consultas sobre lo que está ocurriendo puertas adentro. Además, la panelista Pía Shaw reveló que la modelo tendrá una participación sorpresa en el reality de El Trece.

El cronista Santiago Sposato le preguntó cómo está viviendo las especulaciones y los enfrentamientos de quienes permanecen en la competencia, luego de tres meses en el hotel. “Hay mucho fanatismo, hay muchos teams, los de Locho, los de la familia, se pelean en redes, todo el mundo opinando, y nosotros disfrutando de este éxito y de este público fiel que nos acompaña todas las noches, y de que el producto gustó”, expresó Pampita. Y agregó: “La verdad es que no sabíamos que iba a pasar y estamos muy contento con los resultados”.

Cuando Sposato quiso saber si es partidaria de alguno de los grupos que se formaron en el programa, la conductora mantuvo la neutralidad. “No, nada, no tenemos favoritos, no opinamos nada”, aseguró. “Te veo más Lochista a vos”, sugirió el cronista, pero la modelo sostuvo su postura: “Nuestro rol siempre es de afuera, conducirlos, explicarles el juego, pero nosotros no somos de meternos mucho en cómo se relacionan ahí adentro”. También se refirió a los rumores que indican que algunos exparticipantes planeaban iniciar acciones legales bajo el argumento de que “se editó mucho el material” que se ve al aire.

Pampita Ardohain conduce El Hotel de los Famosos junto a Leandro El Chino Leunis

“Me parece que hay muchas cosas en redes que no son ciertas, que se dicen y se viralizan, pero no son reales”, aseguró Ardohain. “¿Pensás que todo lo que se vio muestra a cada uno realmente cómo es?”, le preguntó Sposato. “Ahí no hubo bajada de línea, cada uno hizo y jugó como quiso y era válido, porque es un gran juego no sólo físico, sino también mental, y tratar de debilitar al oponente era también parte del juego”, argumentó la conductora.

“Ahí no hay malos y buenos, ahí hay gente jugando por 10 millones de pesos y todo vale”, resumió de manera contundente. En cuanto a sus propios límites si tuviera que competir en el reality, Pampita se sinceró: “Depende, si tuviera que dejar a mi familia y no verla cuatro meses por un gran premio creo que haría todo lo posible por ganar, y hay muchos que están ahí adentro que también están en esa situación”.

Mónica Farro también estuvo como invitada en el ciclo que conduce De Brito, y aportó otro dato sobre la modelo: “Pampita prueba los juegos en el hotel, lo sé porque cuando hice el de sostener una soga por la mayor cantidad de tiempo posible ella me dijo: ‘Hasta 15 minutos mínimo se aguanta porque yo lo hice’”. En este sentido, Pato Galván sumó otra información: “No va a ser staff pero algo va a hacer”. Al escucharlo Shaw tomó la palabra y confirmó que recibió la misma versión. Para ponerle fin al misterio, anunció: “Pampita se va a quedar una noche durmiendo en la suite, y todos los famosos que están ahí hacen de niñera de Anita”.

