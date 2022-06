Salieron a la luz imágenes de Locho Loccisano en un reality para adictos al sexo

El Pasado De Locho Loccisano En Un Reality Subido De Tono

Desde su llegada a El Hotel de los Famosos, la popularidad de Locho Loccisano escaló a niveles impensados. Es que con su carisma y simpatía se ganó el corazón de la audiencia y, además, el constante bullying que sufrió por parte de algunos de sus compañeros hizo que muchos se solidaricen con él. Pero poco se sabe sobre sus anteriores trabajos en la televisión, a excepción de sus participaciones en Combate y en La ruleta de tus sueños, éste último junto a Pamela David en la pantalla de América.

Por eso es que Ángel De Brito decidió investigar un poco más acerca de su pasado y encontró imágenes de él participando en Jugando con fuego: Latino, un reality sobre adictos al sexo. “El juego era que el que tenía sexo con otro, perdía. Esa era la regla”, anticipó el conductor en LAM, justo antes de presentar el tape.

““Buscamos por todas partes a personas adictas al sexo casual y las invitamos a las mejores vacaciones de su vida. Estos solteros desenfrenados podrán hacer de todo, excepto aquello por lo que ellos creen que están aquí... tener sexo. Cada vez que rompan la regla, irán descontando dinero del premio”, se anunciaba en ese polémico reality del que fue parte.

Y se mostró el momento en el que Locho hacía su presentación: “Mi nombre es Locho, tengo 26 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Mis talentos los estoy buscando. Un poco toco la guitarra, un poco canto también. Soy fanático de Ricardo Arjona. No quiero risas. Soy fanático en serio”. “Creo que soy divertido, bastante humorista, soy positivo. Y cuento buenos chistes”, agregaba en ese entonces. Además, había hecho picantes confesiones: “Me gusta el sexo libre, me gusta que no haya tantos límites, que la pareja sea abierta... Siempre lo desarrollé con mucha naturaleza. En el sexo vale todo”. Y había expresado: “Mi arma de seducción, no sé si tengo muchas, pero me elogian mucho los ojos”.

En las últimas horas, Locho también había sido noticia luego de que trascendiera un chat que tuvo con Sabrina Carballo, quien le había pedido que interceda para ponerle un freno a la difícil situación que atraviesa. “¡Hola Lucas! Soy Sabrina, Mirá, ayer no te dije nada por respeto a mis compañeros, porque era su momento, pero quiero que sepas que lo que estoy viviendo es muy desagradable. No solo yo, sino mi familia, mis amigos y actores con los cuales trabajé. Hace semanas estamos siendo amenazados y agredidos”, comenzó diciendo la actriz.

El Chat de Sabrina Carballo y Locho Loccisano

Por su parte, Locho respondió: “Hola, Sabri. Lo sé. Hablé con Emily hoy y ayer. Mirá, yo subí un comunicado, voy a subir otro más y mi hermana habló con todos los fandom para que paren”. Y se mostró dispuesto a aclarar los tantos una vez que pueda salir a hablar en los medios: “Cuando yo pueda ir a los programas se va a calmar. Me pone triste por lo que están pasando porque todo fue en un contexto de excluidos. Pero, tranqui, aguanten unos días que cuando yo salga voy a hablar bien y voy a calmar las aguas”.

“Me están acusando de cosas que yo jamás hice y no haría a nadie. Esto es una locura total, jamás te hice ni dije nada para faltarte el respeto. De hecho, siempre hablamos todo. ¿Te parece que merezco todo esto?”, continuó Carballo. “Te juro que estoy haciendo todo lo posible a diario para que afloje porque más allá del programa son todas buenas personas que quiero que estén bien. Bancá unos días, ya estoy trabajando a diario en que todo se calme”, cerró Loccisano.

