Sabrina Carballo se cruzó en vivo con su ex, Chanchi Estévez, y contó cómo está la relación: “Fue una desilusión”

El incómodo cruce entre Sabrina Carballo y el Chanchi Estevez

Sabrina Carballo fue la última participante eliminada de El Hotel de los Famosos (El Trece), luego del duelo contra Lissa Vera. Esta final fue diferente, ya que las competidoras debieron repetir el desafío porque la producción descubrió que la actriz había incumplido una regla por una confusión al escuchar la indicación errónea de Martín Salwe.

En el backstage, la joven reconoció: “Tengo la cabeza en cualquier lado, yo ya lo gané, ya jugué ese juego, ni siquiera estoy ahí”. En medio de este contexto, Chanchi Estévez decidió renunciar al reality luego de que la actriz quedara eliminada. Salwe también anunció que haría lo mismo, ya que no quería seguir en el reality, pero al final se arrepintió y decidió quedarse.

Enojado por lo ocurrido, Estévez anunció su decisión: “La verdad es que fue una injusticia total lo que pasó, considero que no se revisó nada en un montón de juegos; yo abandono el certamen, le agradezco a todos”. Además, remarcó: “Soy una persona que no se arrepiente con nada, y esta decisión que tomé tiene mucha fuerza y convicción. Es algo que le quiero dejar a mi hijo el día de mañana”.

Luego, se despidió con sentimientos encontrados: “Agradezco la oportunidad que me dieron de trabajo, a todo el equipo detrás de cámara, a la producción, a ustedes, y a mis compañeros. Traté de dar lo mejor, de ser yo y si hice las cosas mal está bien, pero no me parece tan justo porque no siento que haya sido tan justo comparado a otras situaciones; justo ahora se pusieron justos”. En su lugar, volvió a entrar al hotel, el periodista Walter Quejeiro.

Este miércoles, la artista realizó su primera aparición televisiva en Nosotros a la mañana, tras dejar el certamen. En una charla con el conductor Pollo Álvarez, ella se quejó de la agresión en las redes sociales: “Es cierto que uno en el hotel hace grupos y se encariña con algunas personas más que con otras, y que uno prefiere convivir más con cierta gente. Pero creo que hoy la violencia está tremenda”.

En el pase con el ciclo Socios del espectáculo, Sabrina vivió un momento incómodo cuando se cruzó con su ex. Aunque hubo algunos problemas técnicos, la actriz charló unos minutos con su colega: “Nos debemos una charlita nosotros. ¿Verdad que esto es un juego, Maxi?”. Estévez le contestó: “Sí, a full. Lo que pasó en el hotel es entretenimiento, competencia. Ahora que terminó empieza mi vida afuera, cotidiana y real”.

Cuando Rodrigo Lussich preguntó por qué se debían esa charla, Carballo respondió: “Eso es algo personal. Me dijeron en redes que me fuera a las manos con él y eso me pareció un poco violento. Pero nos tenemos que juntar a charlar porque Chanchi es una persona importante en mi vida”.

Por último, Sabrina aseguró: “Él nunca me pegó ni maltrató, ni ninguna de esas cosas que dicen. Cuando me enojo yo digo cosas fuertes, pero eso pasa con cualquier pareja o ex pareja. Nos debemos una charla más allá del juego porque, en lo personal, todo fue una gran desilusión”.

