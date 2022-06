Pampita enfrentó a los participantes de El Hotel de los Famosos por votar siempre a Locho: “Es un juego dañino”

La conductora del reality de El Trece cuestionó a los participantes tras la crisis del animador en el duelo de la H

Al día siguiente del tenso duelo en la H, donde se enfrentaron Locho Loccisano y Militta Bora, comenzó una nueva semana en El Hotel de los Famosos. Después de que el animador sufriera una crisis por un pico de estrés ni bien culminó el complejo desafío, Pampita Ardohain no pasó inadvertido lo ocurrido y enfrentó al resto de los participantes. La conductora cuestionó la forma en que están actuando dentro del reality de El Trece y la decisión de votar una y otra vez al notero en cada cara a cara.

La modelo los citó en el jardín de entrada para definir la prueba por equipos, donde se resuelve quiénes serán huéspedes y quiénes staff los siguientes siete días. Una de las primeras consultas fue dirigida a Locho, para saber cómo se sentía después del mal momento. “Estoy mucho mejor, creo que me superó un poco todo, fue eso más que nada”, asumió el participante. Luego le cedió la palabra a Martín Salwe, que se acercó para asistirlo junto a otros compañeros: “Una vez estuve en el mismo lugar, y no soy médico ni nadapero traté de ayudarlo a calmarse, diciéndole que no se iba a morir como estaba diciendo, y aunque fue difícil que baje los decibeles, tanto la batalla que dio en la H como la lucha contra sigo mismo después, las dos son victorias plenamente suyas”.

Detrás de escena el locutor agregó: “Locho físicamente hoy está más o menos bien, pero mentalmente está devastado”. Cuando Pampita le preguntó su opinión a Lissa Vera, la Bandana no dudó en sincerarse y recriminar la tendencia que se repitió durante semanas. “Voy a ser franca, no voy a caretear nada, creo que es el chivo expiatorio porque es mucho más fácil nominarlo que nominarse entre ellos”, sentenció la cantante.

La conductora tuvo un tenso intercambio de opiniones con Martín Salwe

Tras escuchar las opiniones, la conductora tomó partido con una pregunta que generó opiniones encontradas. “Pasan las semanas y Locho es el que es, auténtico, no puede cambiar. ¿Y ustedes no podrían cambiar algo?”, les consultó. En el backstage Alex Caniggia fue el primero en manifestar su desconcierto por la pregunta de la modelo: “Él es el que tiene que cambiar, no nosotros diez. ¿Que dice Pampita?”.

“Hay mucho prejuicio parece, están muy enfrascados en su posición”, reafirmó Ardohain. Salwe tomó el rol de defensor de la postura del grupo autodenominado La Familia y trató de explicar su punto de vista: “Hay mucho prejuicio también del otro lado, y quiero decir una cosa porque sino quedamos todos como villanos y no es así; todos tienen algo para dominar o para manejar”. Y agregó: “Quizás la presión de Locho es interna, consigo mismo o con el grupo, pero también hay gente que no ve a los hijos, que se banca apodos, motes, de todo”.

Mientras Loccisano pedía que no discutieran y fueran directo al desafío para que no se desencadene un nuevo conflicto, Pampita insistió: “Hablo de todos mejorar la convivencia, me parece que se puede porque acá nadie tiene que bancarse nada, eso está claro, ¿no?”. En este sentido, aclaró: “Que afuera la gente se banque apodos o lo que sea, no significa que acá se lo tenga que bancar”.

“Es parte de un juego y tiene que ver con tus impulsos y reacciones también, que vos puedas manejar si tenés en contra un grupo en un juego...”, aseguró Salwe en un intento por retomar su argumento. Sin embargo, la conductora retrucó con seriedad: “Un juego dañino Martín”. La respuesta inmediata del locutor fue una repregunta: “¿Cómo?”. Ardohain se mantuvo firme y le repitió lo mismo: “Digo que es un juego dañino”. “Esa es tu definición, yo no pienso eso Caro”, aclaró el participante, y así dieron por finalizado el tenso intercambio de opiniones.

SEGUIR LEYENDO: