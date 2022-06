Zaira Nara puso un freno a su vuelta a la televisión para dedicarse a una de sus pasiones

Zaira Nara puso en pausa su vuelta a la televisión para dedicarse a su otra pasión

Zaira Nara fue una de las famosas invitadas a la exclusiva gala de la revista Para ti por cumplir su centenario. También participaron Valeria Mazza, Mirtha Legrand, Juanita Tinelli, Pampita Ardohain, Florencia de la V, Analía Maiorana, Benito Fernández, Pía Slapka y Agustina Cherri, entre otros.

Durante la celebración la modelo reveló que ya finalizó su contrato con Telefe, donde se desempeñó como conductora en diversos programas. Aunque recibió alguna propuestas interesantes para regresar a la pantalla chica, optó por rechazarlas porque desea poner todas sus energías en su propio emprendimiento dedicado a una línea de cosméticos.

“La realidad es que en la pandemia me acostumbré a estar 100% en el lado empresarial, a mi marca de beauty, a hacer diseños para algunas marcas. Me está costando dejar eso que me permite manejar más mi agenda. La tele me apasiona, pero me quita tiempo y no puedo estar más con los chicos”, aseguró en una entrevista con a Socios del espectáculo (El Trece).

Zaira Nara y Jakob von Plessen con sus dos hijos

Además se refirió a los rumores de que realizaría un reality con su hermana Wanda: “Nuestra vida es muy pública, imaginate si hacemos un reality. Por ahora no, aunque con Wanda siempre decimos que nos gustaría hacer algo juntas en tele. A mí me conviene hacer algo allá, pero no me conoce nadie. Ya somos medio un reality, a mí me costaría un poco hacerlo porque siempre trato de mantener un poco la intimidad”.

Luego de hablar de su trabajo, la empresaria señaló que la crisis de pareja con Jakob Von Plessen quedó en el pasado: “La casa está en orden por suerte. Todo está bien”. Y reveló que tiene previsto viajar a París a visitar a su familia durante un mes. La idea es pasar buenos momentos en compañía de Wanda, Mauro Icardi y sus sobrinos.

Al respecto, la panelista Luli Fernández explicó: “Zaira y Jakob están juntos. Más allá de la crisis, nunca existió una separación ni él se fue de la casa, pero ahora están bien como ella contaba”. Además, informó que el viaje a Europa será del 5 de julio al 17 de agosto.

Recientemente, Zaira confirmó la reconciliación a través de una foto que la conductora compartió en las redes sociales. En esa oportunidad, la modelo publicó varias imágenes y un video, luciendo ropa de una marca comercial en cuenta oficial de Instagram desde Colonia, Uruguay. En una de ellas, aparece Jacok en el reflejo de un espejo.

La presencia de Von Plessen no pasó inadvertida para los seguidores de la modelo que dejaron varios comentarios al respecto. “¿Quién es el muchacho del espejo?”, escribió una persona. “Decime que ya te arreglaste con Jacko, sin decir que ya te arreglaste”, señaló otra usuaria. “Espejito, espejito, ¿quién es ese hombrecito?”, preguntó otra persona.

Zaira Nara confirmó su reconciliación con el padre de sus hijos con esta foto de Instagram

Seguramente, Nara y Von Plessen aprovecharán para disfrutar de sus próximas vacaciones en Europa, tras superar una fuerte crisis de pareja en los últimos meses. Más allá de las diferencias, la pareja ha logrado hacer las paces y están otra vez juntos, luchando por su amor. De esta manera, siguen apostando por la hermosa familia que tienen con sus dos hijos, Malaika y Viggo.

