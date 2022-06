Filtraron el posible nuevo tema de la China Suárez con polémicas frases: “Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía”

En LAM filtraron el supuesto tema nuevo de la China Suarez (América)

En abril pasado, Eugenia La China Suárez compartió su regreso a la música. Después de su paso por los Teen Angels y de algunas canciones que se desprendían de sus películas, la actriz retomó su viejo oficio y lanzó una colaboración con el músico cordobés Santi Celli. “El juego del amor” fue el tema en cuestión, con su correspondiente videoclip. Y más aún, la China acompañó al músico a la presentación oficial del disco en Niceto, donde subió al escenario para interpretar la canción.

Mientras trabajaban en esta colaboración, los artistas empezaron a trabajar en el primer material solista de Suárez. A fin de abril, durante la entrega de los Premios Platino en Madrid, la actriz habló en exclusiva con Teleshow y adelantó parte de la composición del material. “Son baladas, canciones que están hechas desde el corazón, con mucho amor y Santi me ayuda a darle forma. Están escritas hace mucho, y yo creo que les van a gustar”, decía con entusiasmo.

Sin fecha confirmada de salida, y ningún movimiento en las redes que lo anunciara, en LAM mostraron el que sería el esperado single de la cantante. “Vamos a presentar un tema que nos dicen que sería el nuevo de la China Suárez. Una fuerte muy legítima nos dice que este es el segundo corte”, anunció el conductor Ángel de Brito en relación al sucesor de “El juego del amor”.

"El juego del amor", la colaboración de la China Suarez con Celli

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía”, canta Eugenia en una melodía midtempo y una letra que inmediatamente fue asociada al llamado Wandagate, el escándalo en el que quedó envuelta luego de que Wanda Nara descubriera que se encontró con Mauro Icardi en un hotel de París, en septiembre del año pasado. “Me llama mi familia, leyeron las noticias /no saben más que decir, atrás de un falso perfil / se esconden todos los días, me llenan de espinas”, continúa la actriz y el mensaje parece claro.

Para acompañar la música, en el programa eligieron poner fragmentos de la actriz en diferentes producciones y en los más variados looks. “Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo”, reclama promediando el tema y hacia el final repite como un lema: “Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía”, antes de despedirse con una carcajada y una sonrisa a cámara.

Desde que se filtró el material, la actriz no se manifestó en sus redes sociales, donde venía compartiendo diferentes momentos de sus vacaciones con Rusherking en México. Habrá que esperar para saber si efectivamente se trata de su nueva canción. Mientras tanto, vale recordar por qué Eugenia eligió la música como la herramienta para mostrar ese costado más personal: “Creo que todos los artistas lo hacemos desde algún lugar, lo que pasa es que uno cuando actúa se esconde atrás de un personaje. Y en la música, en mi caso, no hay ningún personaje. Soy yo con mi alma en las manos”, había dicho a este medio.

La China Suárez compartiendo escenario con Santi Celli (Matías Souto)

La letra de la canción:

Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía,

a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía.

Me llama mi familia, leyeron las noticias,

no saben más que decir, atrás de un falso perfil se esconden todos los días, me llenan de espinas.

A veces quiero escapar para olvidarme de todo.

Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo.

Duele que me peguen mucho más que a ellos, algo se desarma en el suelo.

Ya me emborraché cada día de esta primavera,

ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era.

Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera.

Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos?

Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía.

