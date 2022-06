Cande Tinelli

“Me gusta mutar”, dijo Cande Tinelli en sus redes sociales y de esa manera podría decirse que resume todo. La cantante respondió preguntas a través de sus historias de Instagram y la mayoría de ellas iban apuntadas a los cambios en su cuerpo. Contó por qué se operó tantas veces la nariz y que solo un nutricionista pudo ayudarla cuando tuvo trastornos alimenticios.

“¿Por qué nunca estás conforme con tu cuerpo?”, quiso saber un seguidor y ella explicó de manera simple: “Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”. Entonces, otro usuario le preguntó si no creía estar obsesionada con la perfección de su nariz ya que en reiteradas oportunidades pasó por el quirófano y con humor e ironía, solo atinó a poner una foto de Michael Jackson.

Cande Tinelli respondió preguntas de sus seguidores

Cande Tinelli ironizó cuando le preguntaron por su nariz

Otra persona dijo estar pasando por una situación similar a la de ella. “¿Cuántas rinoplastías tenés hechas? Yo me hice cuatro y no me gusta el resultado nunca”, preguntó y la hija del conductor de ShowMatch recomendó a su médico Gustavo San Pietro de manera “urgente” y dijo que él fue “el único médico que logró entender lo que quería”.

Cande Tinelli contó por qué se operó tantas veces la nariz

La contundente respuesta de Cande Tinelli cuando le dijeron que se convirtió en “otra persona con pinturas y operaciones”

Ya casi cerrando la ronda de preguntas, otro seguidor le preguntó por qué no le gustaba cómo era “a nivel de hacerte otra persona con pinturas y curugías” y la novia de Coti fue contundente: “Mi amor, la vida es corta, me aburre ser siempre igual. Como ya dije: si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de poder cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo. De mi cu... un florero. Así como hay gente que piensa distinto y se acepta como es, banco también, banco todo”.

Cande Tinelli contó que solo su nutricionista la pudo ayudar con los trastornos alimentarios

Cambiando de tema, alguien le preguntó: “¿Cómo te curaste del trastorno de alimentación? ¿O qué recomendás?” y ella no dudó: “El único que me sacó de esta fue el doctor Martín Vinuales. Es el mejor médico nutricionista que conocí”.

Entre otras respuestas, contó que era “muy feliz” que no come pescado y que los fideos con pesto son su plato preferido, que en julio sacará un nuevo tema y que la ciudad de Concordia le pareció “hermosa”. Otra pregunta obligada fue si se arrepentía de alguno de sus tatuajes y dijo que “no, en absoluto”.

También la descolocó que le preguntaran sobre el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “Jajaja, ni loca hablo de vidas ajenas. Aprovecho para decirle a Tini que la adoro y que ojalá sea siempre feliz”.

La también diseñadora había mostrado la semana pasada en sus redes la nueva operación que se había realizado en la nariz. “Retoque para dulcificar la nariz. En manos del mejor”, escribió junto con una foto de ella con la cara vendada. Ya había pasado por el quirófano para prácticas similares. A fines de octubre, había compartido un video y hasta se había animado con jugar e ironizar sobre los posibles títulos que su paso por el quirófano podría tener en los medios.

“Me da re contra paja hacerme la que no me opere, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética”, había dicho, muy sincera y fiel a su costumbre. Luego dijo que no le importaba lo que pensaran y agregó: “No me voy a hacer la boluda, me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero”.

Más tarde había vuelto a usar sus redes, sabiendo de que su operación sería noticia en los medios y jugó a sugerir títulos para los sitios. “No quiero que mañana todos pongan ‘No lo oculto, se animó y a través de las redes Cande Tinelli mostro su cambio, su rinoplastia’. Cande Tinelli rompió el silencio, mostró su yeso porque tenia las bolas totalmente infladas, se las colgaba como dos bufandas’. No quiero eso , no, no, no. ‘Tenía la nariz más corrida que la torre de Pisa’”.

