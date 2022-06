Chanchi Estévez reveló un romance oculto con una exparticipante de El Hotel de los Famosos: “La conocí antes que a Sabrina”

Chanchi Estévez dejó sorprendidos a todos con su romance oculto (Captura: El Trece)

“La verdad es que fue una injusticia total lo que pasó, considero que no se revisó nada en un montón de juegos; yo abandono el certamen, le agradezco a todos. Soy una persona que no se arrepiente con nada, y esta decisión que tomé tiene mucha fuerza y convicción. Es algo que le quiero dejar a mi hijo el día de mañana”.

Con estas palabras, Maximiliano Chanchi Estévez comunicaba su abrupta renuncia a El Hotel de los Famosos, reality que abandonó tras enojarse por la decisión de la producción de repetir el duelo entre Sabrina Carballo y Lissa Vera -en el que finalmente la ex Bandana resultó ser la ganadora. Luego de este tenso momento, el ex Racing hizo su primera aparición pública y sorprendió con sus declaraciones.

Invitado a Socios del espectáculo, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de El Trece, Estévez habló sobre su salida del programa, pero lo que más impactó fue una fuerte confesión sobre un amor oculto que tuvo, justamente, con una exparticipante del reality. Y no se trata, por supuesto, de su conocido noviazgo con Sabrina, con quien tuvo una relación formal durante años.

El duelo entre Lissa Vera y Sabrina Carballo que terminó de la forma más inesperada (Video: "El Hotel de los Famosos", El Trece)

Fue Karina Iavícoli la responsable de traer el tema. “¿Con quien estuviste, aparte de Sabrina, en la vida real, de las que están en el reality?”, indagó la panelista. A lo que él, en principio, contestó: “No, con nadie”. “No te creo”, le retrucó ella. “Bueno, todo lo que te diga no me vas a creer, entonces no te digo más nada”, acotó él. Entonces, la periodista insistió: “Pero te doy la oportunidad de que lo digas vos”.

“Ah sí, tenés razón, perdón, es verdad. Muy bien”, admitió Estévez. Pero aclaró: “Lo que pasa es que pasó hace mucho, ya ni me acuerdo”. Acto seguido, todos los panelistas comenzaron a barajar posibles nombres, y Chanchi se sinceró: “No está bueno que yo lo cuente”. “Yo soy la periodista que pregunte y vos sos el invitado que responde”, señaló Iavícoli. Y él se defendió: “Pero yo tranquilamente te puedo decir que de mi vida privada no hablo”. “Eso lo puede decir Benjamín Vicuña, no vos”, le retrucó ella.

Lo cierto es que después de varios intentos por adivinar el nombre, finalmente Paula Varela dio con el correcto: “¿Silvina Luna?”. “Sí, ¿pero qué querés que cuente? Fue hace mucho, en la etapa de futbolista. La conocí hace mucho, antes de Sabrina”, reveló.

Por otra parte, Chanchi también se refirió a su paso por el programa que conducen Carolina Pampita Ardohain y el Chino Leunis. “Venía de una semana en que la producción me estaba jugando un poco en contra y con lo de Sabri, que muchas veces no se revisaron cosas, dije ´ya es el momento en donde no me estoy divirtiendo´. Y cuando pasó lo de la H con Sabri, me quedé mal y pensé que era el momento para reivindicarme de eso”, explicó. “Nunca pasó que el juego se haga de vuelta. No quiero hablar mal de nadie porque no me interesa, pero no son buenos los que salieron y malos los que se quedaron”, agregó. Y señaló: “No me arrepiento de nada. Actué como lo que me parece que dictaminaba una competencia donde era muy importante la convivencia, las estrategias”.

