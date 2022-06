Nicole Neumann reveló el próximo paso que le gustaría dar con su novio y que será un importante giro en su vida

Nicole Neumann se incomodó con una pregunta que le hicieron sobre su relación con Manu Urcera (Video: "Los 8 escalones", El Trece)

Desde hace ya más de un año, Nicole Neumann está felizmente en pareja con Manu Urcera, el piloto con quien supo ensamblar su vida familiar junto a Indiana, Sienna y Allegra, las tres hijas que tuvo con su ex, Fabián Cubero. En este sentido, la modelo recibe muchas consultas sobre el próximo paso que dará en la relación con su novio y, en la última edición de Los 8 escalones, dio pistas sobre su futuro.

Todo comenzó cuando Guido Kaczka dio paso a que la jurado haga su pregunta en la categoría moda y ecología. Pero antes, acotó: “Hoy en la primera edición comentó que se casaba”. A lo que, entre risas, Nicole respondió: “No dije que me casaba, me incitaron a una fiesta a fin de año y dije ´no estaría nada mal´”. Entonces, Martín Liberman la alentó: “Queremos fiesta, y vos dijiste que tenés ganas”. “¿Por qué no?”, contestó ella, pícara. Lejos de cerrar el tema, el periodista deportivo miró a cámara y expresó: “¡Manu! ¿A qué cámara miro, Guido?”. El comentario despertó una carcajada de Neumann, quien se sonrojó. “Bueno, vayamos a la pregunta”.

Pero lo cierto es que Liberman pareció seguir conversando con Carmen Barbieri, y Nicole se dio cuenta. “Basta, no sigan hablando a mis espaldas”, los delató. “¡Ay, se puso colorada, se va a casar pronto!”, lanzó la capocómica. Y el periodista se justificó: “Le dije a Carmen y a Guido que me parece que tenés ganas”. Acorralada, Nicole no pudo evadir la consulta: “Sí, me gustaría. Pero bueno, en otro momento se verá. Me pongo colorada, es verdad. Soy muy vergonzosa”. Para distender el momento, Martín cerró con una humorada: “Más que yo no, así que quedate tranquila”.

Semanas atrás, Nicole viajó a Europa junto a Manu Urcera y dos de sus hijas (@nikitaneumannoficial)

En tanto, lo que no parece fluir es la relación con el padre de sus hijas. En este sentido, en una nota con el ciclo A la Tarde Cubero fue consultado al respecto y solo atinó a decir: “En nuestra familia estamos tranquilos. Nosotros estamos enfocados en nuestra vida. Después, el resto, que haga la vida que quiera”.

Entonces, el mismo programa de América fue a buscar la respuesta de Nicole. “Es un tema de él, me parece maravilloso. Yo no tengo nada que opinar que no sea de mi vida…”, deslizó. Sin embargo, el cronista insistió y le preguntó sobre el cruce que había tenido con Mica Viciconte, cuando la influencer la acusó de no avisarles que tenía covid. “Yo no tuve un entredicho con nadie... Vengo a trabajar, vivo feliz, estuve de viaje. Fue maravilloso, con mis hijas. Y no tengo nada que hablar de ninguna otra cosa porque no me interesa. Estoy muy en paz con mis hijas, con Manu y con mi trabajo. Así que al resto le mandamos un besito enorme”, cerró.

Por lo pronto, la modelo está feliz luego de haber disfrutado de un viaje a Estados Unidos junto a su hija Sienna. “Hace unos años empecé con esta idea de hacer un viaje sola con cada hija. Creo que es sano para ambas, que profundiza el vínculo, que se siente bien ser “hija única por unos días” o al menos tener a mamá para una sola unos días”, explicó en la publicación. A continuación, repasó el itinerario que había visitado con sus hijas mayores: “Con Indiana tocó Villa Traful, con Allegra El Calafate y hoy acá en Miami estamos finalmente con Sienna”, escribió.

