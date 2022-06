Lali Espósito tuvo una insólita charla en inglés en La Voz Argentina y estallaron los memes: “I’m from Patrick Park”

La insólita charla de Lali con una participante estadounidense de La Voz Argentina (Video: "La Voz Argentina", Telefe)

Lali Espósito es sin dudas la gran protagonista de La Voz Argentina. Con su carisma y los divertidos idas y vueltas con los participantes, logra cautivar al público del reality todas las noches. En este sentido, en la edición del miércoles la cantante fue tendencia en las redes sociales por una insólita situación que vivió con una joven estadounidense, con la que intentó comunicarse en inglés.

Todo comenzó cuando la ex Casi Ángeles apretó el botón para elegir a una concursante llamada Sofía Brown y, como el resto de los coachs no hicieron lo mismo, se quedó con su talento para su equipo. Fue entonces cuando Lali le preguntó de dónde venía. “Vivo en Villa General Belgrano desde que tengo siete años, pero nací en Estados Unidos”, le comentó. “¡Oh my god!”, expresó entre risas la intérprete de “Disciplina”, quien también quiso indagar más sobre su lugar de nacimiento. “En Austin, Texas”, detalló Sofía, y su perfecta pronunciación maravilló a la artista.

“Yo nací en Parque Patricios”, dijo Espósito tratando de imitar su acento, lo que provocó las carcajadas de todos en el estudio. Y, acto seguido, lanzó: “I´m from Patrick Park. Al lado de la cancha de Huracán”. Atentos, Mau y Ricky también se sumaron a la humorada e intercambiaron con su colega algunas frases en inglés. Y le hizo un pedido especial a la participante: “Voy a necesitar unas clases tuyas, me venís bárbaro dentro del equipo”.

Lo cierto es que el insólito momento al aire se reflejó en las redes, donde miles de internautas se hicieron eco de la pronunciación de Lali y lo expresaron con divertidos memes.

En tanto, en la emisión de ayer también se vivió otro destacado momento, pero en este caso emotivo. Tuvo lugar cuando se presentó la participante Andrea Guasch, una paraguaya de 24 años que actualmente vive en Tres de Febrero. “En Paraguay quedaron mis hermanas con mi mamá, que falleció el año pasado”, relató con amargura. “No la pude despedir porque estábamos en pandemia y las fronteras estaban cerradas. Pude viajar un mes después”, lamentó durante la presentación.

La joven contó que su madre fue una figura fundamental para que eligiera este camino. “Ella me inculcó la música cuando tenía cinco años. Para su graduación, me enseño una canción folklórica y empecé con el canto”, contó emocionada. E invitó a todos a escucharla: “Me gusta compartir lo que tengo y que puedan sentir con mi voz lo que estoy viviendo con la canción que estoy cantando”.

Eligió hacer “Confieso”, de Kany García, y de entrada cautivó al jurado. Antes de terminar la primera estrofa, lo hicieron Mau y Ricky. Al borde de las lágrimas, los siguió Soledad Pastorutti. Con los ojos cerrados, se sumó Lali Espósito. “¿Esto es real?”, preguntó Andrea al terminar su audición y preparándose para las devoluciones. “¿Por qué elegiste esta canción?”, preguntó La Sole, la más emocionada de los coaches. “Hace un año perdí a mí mamá y no la pude despedir por la pandemia. Y esta canción me conecta con ella”, explicó. “Me imaginé que había una historia detrás. Conozco mucha gente que pasó por esa situación y quiero mandarle un beso enorme a la gente que lo vivió. Lo lamento muchísimo”, agregó compungida la cantante oriunda de Arequito, que fue finalmente la que la concursante eligió como coach.

