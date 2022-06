Nazarena Vélez y José María Muscari se encontraron frente a frente luego de su pelea: “A mí me dolió muchísimo”

Nazarena Vélez y José María Muscari se reencontraron en el piso de LAM

“Porque nunca entendimos tu amor por un enano, payaso, mediático, gordo, judío… pero a pesar de eso lo respetamos porque todo ser humano aunque sea decadente merece una oportunidad”. Eso decía José María Muscari en agosto de 2016 para referirse a Fede Bal, una frase dicha en un cumpleaños de Barbie Vélez, que de alguna manera saltó de lo privado hacia lo mediático e hizo estallar un escándalo.

Esto hizo que el director teatral se distanciara de Nazarena Velez y su hija, de quien también era muy cercana. Y si bien reconstruyó su relación con la mujer de Lucas Rodríguez, nunca pudo hacerlo con la viuda de Fabián Rodríguez. Y si bien desde ese momento hasta hoy se cruzaron en distintos eventos sociales, hoy volvieron a hablar cara a cara en el piso de LAM (América). “José decía que Nazarena había mandado ese audio a LAM, porque nosotros lo pasamos, pero eso yo siempre lo desmentí, hasta el día de hoy”, puso en contexto el conductor Ángel de Brito.

“En ese momento nos decepcionamos mutuamente. Yo hubiera esperado que ella se comportara de otra manera conmigo”, dijo Muscari, a lo que Nazarena enfrentó: “¿Pero qué estabas esperando de mí?”. “Más cercanía”, le retrucó el director. “Yo salí a bancarte como nadie, ¿vos te acordás? Yo lo llamé tres veces, cuatro veces, no me contestás. Te quiero ir a ver, no querés que te vea... ¡no te llamo más!”, se defendió Vélez.

“Yo entendí que vos entendías que yo había mandado ese audio, porque sino una persona que era tan cercana, tan importante en mi vida y tan amoroso conmigo, con mi familia... Cuando yo estaba en Miami, antes de lo de Fabi, yo te sentía un hermano. Vos sabías cosas que no sabía nadie. Entonces, que de un momento al otro, cuando pasa eso, nos dejemos de hablar y tomar distancia, yo no podía creerlo”, dijo la mamá de Barbie. “Que hayas pensado eso o te hayas distanciado no sé por qué razón, porque nunca tuvimos esa charla, a mi me dolió muchísimo, muchísimo”, enfatizó.

“Creo que los dos somos muy diferentes. En el momento en que pasó algo muy difícil en la vida de Naza, de alguna manera yo siento que no esperé ninguna respuesta de ella para estar. De hecho, ella no podía responder, estaba fuera de sí. No se puede comparar la tragedia que vivió Nazarena, pero cuando fue lo del audio, fue uno de los momentos más feos de mi vida y quizás yo tampoco no reaccionaba, no contestaba. En ese momento, lo que me pasó fue que necesité eso. de hecho, me fui del país, me fui a trabajar a Uruguay, dejé las redes por unos meses...”, recordó Muscari, por su parte y defendiendo su postura.

“¿Por qué nunca tuvieron un momento de encontrarse?”, consultó de Brito. “Creo que ninguno de los dos tuvo ganas... Yo sí siempre tuve interés, pero quizás no tuve la inteligencia de generar el momento a solas. Que era lo que necesitábamos, más allá de encontrarnos en un evento social o en una nota”, contestó Muscari. En tanto, Nazarena no se mostró muy convencida de reconstruir la relación.

“A mi me cuesta volver a abrirme, mucho. Cuando quiero mucho y de verdad, lo sufrí mucho. Distanciarme de él, lo sufrí. ¿Y sabés qué me dolió? Que se distanciara por un tiempo de Barbie, eso me mató. Alejarte en el peor momento de Barbie fue una mierda. Ellos reestablecieron el vínculo y ella lo ama y me pone feliz que se vean...”, dijo la actriz. “Naza, permitime una corrección: en el peor momento de Barbie, yo estuve muy cerca. Yo estaba al lado de ella. Y en el peor momento de Nazarena, yo también estuve”, se defendió Muscari.

“Sí, es verdad eso”, admitió Naza. “Ahora, en el peor momento mío...”, arremetió el director y estalló Vélez: “No dejaste, flaco, no dejaste que nos acerquemos. Te pusiste de una manera así, cerrado, sellado, Era imposible. Yo no soy una mina invasiva, no me iba a meter a tu casa si vos no nos contestas el teléfono”. “Somos muy diferentes”, opuso Muscari.

“Hasta hoy, nadie sabe quién filtró ese audio. Yo creo que quien hizo eso, no está bien de la cabeza”, dijo Muscari como para cerrar el tema. “Yo sé quién fue porque me lo mandaron a mi, pero no fue nadie famoso”, insistió de Brito. “No fue Nazarena, ni la hija ni ninguno de los famosos que estaban en el lugar, porque era una fiesta en donde alguien grabó”, cerró el conductor.

