Fernanda Callejón lloró al hablar de su relación con Guillermo Coppola: “Fue un gran amor”

Fernanda Callejón se emocionó con un mensaje de Guillermo Coppola y recordó su historia de amor

Por estos días, María Fernanda Callejón ocupa la silla de angelita invitada en LAM y durante el programa del martes recibió de parte de la producción un regalo en forma de mensaje. Del otro lado de la pantalla, Guillermo Coppola. le dedicaba unas sentidas palabras recordando su relación allá por los ‘90. Y en el estudio, la actriz no pudo contener las lágrimas y se conmovió al escuchar el mensaje del representante.

”Ferchu, la venís luchando desde que naciste. No me cabe ninguna duda. He tenido la oportunidad de conocerte mucho y vos también a mí: soy un agradecido de todas aquellas personas que pasaron por mi vida y me han hecho llegar a este momento”, destacó el exrepresentante de Diego Maradona.

Coppola señaló a Callejón como “una porción importante” de sus logros y le dejó unos consejos. “No se puede predecir el futuro, viví el presente al taco, con las buenas y malas que nos presenta la vida. Pero no hay que olvidarse de celebrarla y nosotros lo hemos hecho, con nuestras cosas. Te deseo lo mejor y te mando un beso inmenso de corazón. Por aquellos buenos momentos y por los que van a venir”, cerró.

De vuelta al piso, Callejón agradeció con las manos en forma de corazón y empezó a desandar el camino de su historia con Coppola “Salimos siete años y fue un gran amor. Empezamos a salir en el ‘92. Hace poco nos cruzamos en una radio y estuvo buenísimo, Guillermo es familia para mí”, expresó la actriz.

María Fernanda Callejón

Fernanda contó que tiene una gran relación con Natalia, la hija mayor de Coppola, que fue quien los presentó. “Estuve siete años de novia de él y cinco años fui su amante por elección propia. No lo digo como víctima, sabía con quién estaba. Me enamoré”, explicó la actriz y reveló un detalle que pinta la relación: “Yo estaba de novia con él, y me enteré por televisión que se estaba casando con Sonia ”.

Sin rencores, contó los encantos de Coppola: “El fue muy amante de su libertad. Viendo toda esa época en retrospectiva, los 90 fueron gloriosos en la noche, en la profesión en el país. Era un clan con Diego y ahí me hago muy amiga de Claudia”, contó sobre su vínculo con la ex de Maradona.

Durante esa época ocurrió el mediático caso del jarrón, al que hizo referencia el propio Coppola durante su mensaje. Pero Fernanda dijo no conocer a los personajes que rondaron el caso ni tener muchos recuerdos puntuales. “Ellos generaban un gran eclipse y a nosotros nos cuidaban mucho”, aclaró. Y dio su versión a la distancia. “Podía haber movimientos extraños de la noche, hoy lo siento como que querían pescar a los peces gordos. Diego tenía una postura política que no se casaba con ninguno, creo que era el chivo expiatorio de muchas cosas que pasaban en el país”, interpretó.

Y en relación a esto, desacreditó la versión que se había disfrazado para visitarlo en la cárcel: “El quería que fuera, pero yo no quise porque sabía que cada tanto iba Sonia. Éramos un clan muy importante y teníamos códigos. Yo a la casa no iba, hablábamos por teléfono y todos sabíamos lo que estaba pasando”, expresó. Y se refirió a la relación con Sonia: “Mucho tiempo después nos cruzamos en Córdoba y hablamos. Yo estuve muy acosada por su persona, me dejaba en el contestador automático mensajes de horas y horas”.

“Ella se casó no sé si sabiendo que yo era la novia”, reconoció Callejón y no quiso responder por qué Guillermo se había casado. “Si lo supiera no lo diría, hay cosas que son personales y no me interesa hablarlo hoy. Guille es familia”, respondió tajante, y volvió a elogiar al empresario. “Me formó en un montón de cosas, me abrió las puertas del mundo: yo era una provinciana que no entendía nada y estaba en medio del poder. Era una época muy gloriosa de ambos, hoy todo este tiempo se sanó. Pero yo perdí un hijo con Guille, y mediáticamente fue muy duro”, cerró la actriz.

