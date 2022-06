La madre de Matías Defederico estalló contra Cinthia Fernández: “Es una psicópata y se tiene que tratar”

Analía Franscino aseguró que llevará a la Justicia a la bailarina y expuso los motivos de su enojo en A la tarde (América)

El martes Analía Frascino brindó un móvil al ciclo A la tarde (América) desde el barrio de Villa Urquiza y se mostró enfurecida con Cinthia Fernández. La madre de Matías Defederico estalló una vez más contra la bailarina y lanzó fuertes acusaciones. Además de desmentir los dichos de su exnuera aseguró que la llevará a la Justicia para resolver el conflicto que sostienen hace más de cinco años. Al ser consultada sobre la posibilidad de una tregua entre ambas para reanudar el vínculo con sus tres nietas, la mujer confesó que no se sentaría a tomar un café con la panelista y que la única vía posible será declarar ante un fiscal.

“Esta es la última nota que doy”, fue una de las primeras frases de Frascino, dejando en claro que no volverá a hablar en televisión de los problemas familiares que atraviesan. Sorprendida por el tenor de los dichos cruzados, Karina Mazzocco quiso saber si existía algún puntapié que haya iniciado el distanciamiento y el enojo entre ambas. “En el 2015 cuando hablé de por qué se llevaba mal con la madre, yo dije que ella encontró a la madre con un amante en el departamento que tenía y que ese fue el motivo de la separación de los padres de ella, así que creo que está muy despechada por eso”, sostuvo la exsuegra de Cinthia.

“Entiendo que la señora está enferma -en referencia a la madre de Fernández, quien lucha contra el cáncer-, pero como le dio el coraje de estando enferma y todo de salir a atacarme, yo me defiendo de lo que dicen; lamento mucho por la situación que está pasando, y no publiqué nada en contra de la enfermedad que tiene, pero dije que si teniendo la madre enferma le da para desearle el mal a las personas, qué clase de persona es ella”, continuó. Cada vez más indignada, repitió varias veces que todo lo que cuenta lo puede probar frente a juez y que ese será el camino que elegirá a partir de ahora.

La madre de Matías Defederico aseguró que enfrentará a Cinthia Fernández en la Justicia

“Ella lo único que busca es estar dentro de esta cajita que se llama televisión, ensuciando a cualquiera, al padre, a la madre, a mí, a las hijas incluso”, sentenció. En este punto, la periodista Débora D’Amato la frenó para consultarle: “¿Qué pretendes con llevarla a la Justicia? ¿Una compensación de dinero o meterla presa a la madre de tus nietas?”. Rápidamente, Analía le respondió: “Ninguna de las dos, solo para que se sepa la verdad, y voy a hablar porque no tengo miedo de nada”, y luego pidió que la panelista no le hiciera más preguntas argumentando que D’Amato “tiene un problema personal con su hijo”.

“Yo defiendo la parte de mi hijo porque sé lo que le hace a mi hijo día a día. Le baja trabajos, le pone una perimetral y después dice que no ve a las nenas. No hablo por cámara ni por plata. Quiere guerra, acá estoy, le voy a dar guerra hasta el final, y no le tengo miedo a sus amenzas; más vale que tenga miedo ella de mí”, expresó mientras subía el tono de voz. “Ahora estoy más firme que nunca, porque antes tenía un problema de salud, pero ahora estoy enterita para darte y hasta el fin voy a ir por esto”, le anunció mirando a cámara.

La conductora trató de calmar las aguas y le preguntó si no existía otro método para cerrar el conflicto. “No hay otra forma con ella, y mis nietas van a crecer y van a ver todo lo que tuvimos que pasar para poder verlas por esta loca, que no nos quedamos con los brazos cruzados, que la que tiene problemas es la madre, no nosotros”, arremetió. Y agregó: “Manipula tanto las cosas, está tan desequilibrada que encima queda como una víctima, pero es una psicópata y se tiene que tratar porque no está en sus cabales y que después no llore a la noche diciendo que está sola”.

“Mi hijo es un tipazo, es incapaz de encarar a alguien de malos modos. Es un tipo con todas las letras, nunca se lo mereció ella. Y no lo disfrutó. Me lo arruinó porque donde puede lo defenestra, le baja laburos”, manifestó con enojo. “Hace diez años que estamos con esto, y te lo juro por mis cinco nietos que se terminó la joda”, aseguró. “Ella pensó que con esto de que no nos deja ver a las chicas nos íbamos a arrastrar, pero encontró una familia fuerte que no se arrastra por nadie, que cambie el método porque no le funcionó; es una maldita, mentirosa y resentida”, concluyó.

