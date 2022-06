Florencia Bertotti se largó a llorar al recordar su escena más angustiante en Guapas

La actriz se emocionó al reaccionar a uno de los momentos más tristes que tuvo la ficción de eltrece

Guapas fue una de las tantas ficciones producidad por Pol-Ka que pasó con mucho éxito en la pantalla de El Trece. Además, consiguió llevarse el Martín Fierro de Oro en 2015. Florencia Bertotti era una de sus protagonistas y en los últimos días al recordar una escena muy especial de su personaje, rompió en llanto.

La actriz, que compartía protagónico con Mercedes Morán, Carla Peterson, Isabel Macedo y Araceli González, hizo una videoreacción en su canal de YouTube a sus momentos en la comedia. Sin embargo, terminó conmovida al recordar el momento en el que Patricia, su personaje, se enteraba que su madre había muerto en un accidente de tren.

“Ay, me van a hacer llorar. Acá cómo llore. ¡Qué triste!”, comentó la pareja de Federico Amador, antes de ver sus imágenes que la hicieron derramar algunas lágrimas por la dramática escena.

“Había ocurrido un accidente de tren y mi mamá no aparecía. Primero era la angustia, la duda y después de todo ese tiempo yo iba a un lugar donde estaba la lista de personas fallecidas en el accidente y encuentro el nombre de mi mamá ahí”, relató, sobre cómo había sido la desgarradora escena.

En el video, se ve al personaje recibiendo las palabras de sus amigas luego de la tragedia y Florencia no pudo contenerse. “Yo lloro cuando veo que lloro en la tele porque lloro en realidad”, comentó, entre lágrimas.

“Me estaba trayendo bizcochitos. Me dijo que me iba a ayudar a repartir currículos, que me iba a ayudar a conseguir trabajo. Lo mejor de mi mamá era ella. ¡Ella!”, dice Patricia, en una gran escena de la actriz por la que, según contó, recibió muchos halagos. “Me dijeron mucho ‘cómo me hiciste llorar’”, rememoró. “Cuando grabamos esa escena el estudio estaba en silencio. Fue desgarrador”, concluyó.

Más allá de haberse ganado un lugar importante en el mundo del espectáculo, la artista decidió comenzar un nuevo camino alejada de los medios y de su profesión. En 2013 incursionó en el rubro indumentaria y creó Pancha, su propia marca de ropa para chicos. No fue fácil ser emprendedora en la Argentina, con los vaivenes en la economía. Pero con mucho esfuerzo pudo salir adelante y hoy es su actividad principal.

En su cuenta de Instagram, la esposa de Federico Amador había compartido a principios de este año con sus miles de seguidores una interesante reflexión relacionada a su faceta empresarial. “Si hay algo que disfruto mucho de mi día a día junto a @pancha_ba, es ver cómo cada idea que uno piensa a pulmón se hace realidad, ¡pero por sobre todo me encanta el ida y vuelta que se genera con cada una de nuestras clientas!”.

Además, Bertotti señaló: “Por eso vengo a arengarte si estás con la duda sobre empezar tu propio emprendimiento, quiero decirte que cuando uno ama lo que hace, ¡no hay nada ni nadie que te detenga!”. Por último agregó un deseo y una divertida broma: ¡Que este 2022 nos encuentre a todos haciendo realidad nuestros sueños! Chin-chin... Ah re que seguía brindando a mediados de enero”.

