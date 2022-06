Barbie Vélez se mudó a una casa de dos pisos con jardín, parrilla y vestidor: “Va tomando forma”

Barbie Vélez contó que se mudó a una casa de dos plantas (Video: Instagram)

Barbie Vélez compartió con sus casi tres millones y medio de seguidores de Instagram fotos y videos de su nuevo hogar: la actriz y su marido, Lucas Rodríguez, abandonaron el departamento en el que vivían y se mudaron a una casa de dos plantas.

A través de distintas Historias que fue compartieron en en sus redes sociales, la hija de Nazarena Vélez contó que la mudanza se hizo más rápido de lo que ellos creían y es por eso que aún no tienen los muebles que encargaron. Es por eso que se fueron con los que tenían en su antiguo departamento y que luego los irán reemplazando y reubicando.

También mostró que su padre, Alejandro Pucheta, fue a ayudarlos con la instalación de varios electrodomésticos, colgó determinados artefactos y también ajustó otros. Barbie bromeó al respecto y lo llamó “Bob, el constructor” por el característico personaje animado.

Barbie Vélez contó que su padre la ayudó con la mudanza

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se mudaron a una casa de dos plantas

Alejandro Pucheta fue a ayudar a su hija con la mudanza

Luego realizó un video desde lo que ella definió como “su lugar de la casa”: se trata de una habitación que usará de vestidor y también tendrá un escritorio con luces adaptadas para usar de camarín y poder maquillarse allí. Además, desde ahí grabará las Historias para su Instagram, tutoriales y los videos con acuerdos comerciales. Según lo que dejó ver en el ambiente que aún no está completo, tiene percheros con ropa, estanterías con algunos de sus pares de zapatos, y otras cajas con más indumentaria que falta acomodar.

“Lo único: lo tengo que tener siempre ordenado”, se advirtió a sí misma Barbie luego de anunciar que desde allí creará el contenido para publicar en sus redes sociales. “Acá me van a ver más seguido”, adelantó quien había contado en LAM que en la casa también hay un cuarto para que cuando su hermano Thiago -hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez- se quede a dormir con ellos.

Luego, describió el interior de su casa como “un desastre” ya que “hay cajas por todos lados”. Aprovechó el viernes para embalar y el sábado para comenzar a llevar todos sus muebles. Los que trasladó desde el departamento hacia la casa nueva hasta que lleguen los nuevos. “Va tomando forma. Faltan muchas cosas. No les muestro porque está muy pelada”, contó a sus seguidores y prometió ir compartiendo las nuevas adquisiciones que vayan llegando.

“Pude reutilizar lo que tenía en mi casa”, dijo sobre los muebles que le sirvieron hasta que reciba los que encargó. Y contó que este lunes le llegaba su cama, por ese motivo los últimos días el matrimonio durmió con el colchón en el suelo.

La abuela de Barbie Vélez también fue a visitarla a su nueva casa

“El living está vacío. La cómoda no va ahí, pero mientras tanto está para sostener la tele hasta que compremos el brazo para colgarlo”, explicó la actriz y agregó que el sillón en el que su abuela estaba sentada durante su visita irá en uno de los ambientes de la planta alta. “No muestro porque está todo muy agarrado de los pelos. No mudamos más rápido de lo que pensábamos. Algunas cosas las llegamos a encargar, otras no y otras llevan tiempo”, continuó Barbie en el video que grabó desde lo que será su vestidor.

Y aseguró que a medida que vaya haciendo cambios los irá mostrando en sus redes sociales. “Cuando esté lindo, como planeo, que va a llevar tiempo, esfuerzo y dinero”. En tanto, habló del rol de su padre, Alejandro Pucheta, quien se acercó hasta su nuevo hogar para ayudarla a ella y a su marido: “Él la tiene muy clara con todo. Hace lo que le pidas. Desde electricidad hasta colgar, conectar el lavarropas. Cosas que yo ni idea. Lo exprimimos”.

También se definió como una mujer “ansiosa” a la hora de querer que esté todo ordenado en su hogar y ya con los muebles nuevos. “Estoy muy contenta. Les quiero agradecer los mensajes”, dijo en un último video y mostró que Lucas Rodríguez inauguró la parrilla que tiene en el jardín de su casa con un asado para agasajar a Alejandro Pucheta, que tanto los ayudó con la mudanza, y a su abuela.

Lucas Rodríguez hizo un asado de bienvenida en la nueva casa que comparte con Barbie Vélez

