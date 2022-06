La historia de Stef en La Voz que hizo llorar a Lali Espósito: “Sufrí mucha discriminación y cantar me hizo salir adelante”

La historia de Steff en La Voz que emocionó a Lali Espósito

“Cantar me hizo salir adelante”, fueron las contundentes palabras de Stef Figueroa, participante de La Voz Argentina que hizo emocionar al jurado del ciclo conducido por Marley, especialmente a Lali Espósito, que no dudó en levantarse a darle un abrazo y hasta lloró.

“Me llamo Estefanía pero me gusta que me digan Stef por una cuestión de identidad. Soy de Lanús”, se presentó quien a los 34 busca poder vivir de la música. Casi al final de su interpretación, se dieron vuelta Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner. “Me encantó, uno piensa muchas cosas cuando está dado vuelta, esperé, pero sentí que no tenia que perder la oportunidad de verte, te deseo de todo corazón en mi equipo contame de vos”, dijo la ex Casi Ángeles.

Entonces explicó: “Decidí venir a La Voz Argentina porque es una experiencia nueva para mí. Quería mostrarme como soy después de pasarla mal durante varios años porque sufrí mucha discriminación. Cantar me hizo salir adelante. Básicamente porque tuve mucha discriminación en su momento”, explicó a lo que el intérprete de temas como “Me va a extrañar” o “Déjame llorar” asintió: “Te libera cantar”.

Fue entonces que Mau y Ricky destacaron su valentía: “Venir a un programa que ve todo el país es liberador pero debe asustar, así que quiero felicitarte porque todos los que estamos aquí te admiramos y eso tiene mas valentía de lo que nos imaginamos, gracias por venir acá. Con el hecho de que estés contando tu historia te prometo que personas que pasaron por cosas parecidas están celebrándote y deseando ser valientes como tu”.

Lali Espíosito y Stef

“Quiero darte la bienvenida, la voz es elemento principal que tenemos y estas triunfando en tu talento, estás privilegiado con tres equipos”, dijo Montaner y entonces, quien se dedica a hacer tributos a John Lennon contó un poco más sobre su camino: “La música me salvó de momentos en los que no la pasé bien y es difícil trabajar también, la vengo luchando hace un montón y no puedo decir que vivo de esto y agradezco a mis viejos que me apoyan mucho aunque pasan los años y se hace difícil, por eso me presenté al casting para probar cosas nuevas. Con que se diera vuelta alguien era un montón y venir acá también”.

La Sole agregó: “Hiciste visibles temas con los que se va a identificar mucha gente, lo de la música también. Ya estás en La Voz y tenés que decidir el equipo, es más fácil que lo que contaste”. Entonces dijo que por el estilo musical, tal vez más parecido al propio, elegía el team Lali, que no dudó ni un minuto y se levantó de su sillón para darle un abrazo y lloró.

“Gracias por elegirme”, dijo Stef y la cantante agregó: “No sabés las ganas que tenía de trabajar con vos, detrás del arte hay un trasfondo de existencia, de pequeño espacio de luz a un mundo muy jodido, la pasaste mal con discriminación y que estés acá es un mensaje hermoso para la gente que discrimina que se siente pésimo y descarga sus frustraciones y para la gente que pasó cosas como vos. Para mí, es muy emocionante que estés en mi equipo”.

Fan de los Beatles, antes de subir al escenario, la producción le dio una sorpresa al mostrarle un saludo de la hermana de John Lennon, a quien ya había conocido en 2014 durante un viaje a Inglaterra. “No me gusta tener preferencia por nadie, son tantas bandas tributo y Estefi es un caso particular, porque es una mujer, una ‘John Lennon mujer’ y creo que es la segunda ‘mujer John’ que escuché. Y obviamente ella es, si dudas, por lejos la mejor, e incluso diría que es mejor que muchos hombres que imitan a John”, la halagó.

