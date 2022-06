Mica Viciconte vuelve a la televisión después de ser mamá: de qué programa será panelista

La ganadora de Masterchef Celebrity 3 regresará a la pantalla chica de la mano de Ariel Rodríguez Palacios

El pasado 7 de mayo Mica Viciconte se convirtió en madre del pequeño Luca junto a Fabián Cubero. Después de consagrarse como la ganadora de la tercera edición de Masterchef Celebrity, y de participar también en Masterchef Celebrity, la revancha, la influencer hizo una pausa en sus apariciones televisivas para concentrarse en el nacimiento de su hijo. Las últimas semanas compartió tiernas publicaciones junto al bebé, además de su primera producción de fotos. Sin embargo, el viernes por la noche anunciaron en LAM (América) que la ex Combate volverá a la pantalla chica muy pronto.

La panelista Pía Shaw fue la encargada de comunicar la información cuando Ángel de Brito le consultó quién sería la nueva panelista de un ciclo que se estrenará en Telefe. “Después de ser madre vuelve a trabajar, para muchos que decían cuál va a ser el equipo del cocinero Ariel Rodríguez Palacios en el programa que se va a llamar Ariel en su salsa, la que ya firmó contrato es Mica Viciconte”, reveló la angelita. Aunque no quiso brindar una fecha de estreno exacta, aseguró que es posible que el debut sea a mediados de junio, porque la promoción del programa ya está siendo emitida en los cortes comerciales del canal de las pelotas de colores.

“Va a estar Felipe, el hijo de Ariel -quien ya lo acompañaba en las últimas entregas de Qué mañana (El Nueve), actualmente conducido por Guillermo Calabrese- Nico Peralta y Mica, que seguramente cocinará también o al menos entiende del tema”, anticipó con respecto al resto de los integrantes del magazine gastronómico que ocupará las mañanas de la grilla. Sin dudas durante su participación en el programa conducido por Santiago del Moro la deportista acumuló experiencia, y tal como ella misma demostró, aprendió una gran cantidad de recetas para seguir firme en el reality hasta llegar a la gran final con Tomás Fonzi y alcanzar el triunfo tras una ajustada definición del jurado.

Mica Viciconte junto a Fabián Cubero, Luca y sus hermanas, Sienna, Indiana y Allegra

En diálogo con Teleshow después de resultar la campeona de la tercera temporada, confesó: “Entré sabiendo lo básico, lo que uno cocina en la casa, pero no había estudiado; me fui sorprendiendo y encontré que la pastelería me encanta porque es muy exacta y yo soy muy así, entonces me siento identificada”. En este sentido, aseguró que buscó tener cada vez más conocimiento y fue adquiriendo práctica hasta sentirse más segura. “Si no tenés información y no te esforzás en saberlo, en algún momento se acaba, y yo no quería eso, quería sorprender todo el tiempo, que digan ´ah, bueno, la piba está estudiando´”, reconoció.

Cuando se dio cuenta de que estaba entre los semifinalistas y tenía chanches de alzar el trofeo, se asesoró con un chef para crear su menú de entrada, plato principal y postre. “Me puse el triple las pilas para ver qué platos presentaba; necesitaba la palabra de un profesional así que vino a casa, practicamos y después lo practiqué sola”, relató. En cuanto al nuevo programa de Palacios, en los adelantos se escucha la voz en off del chef, que invita a la audiencia a acompañarlo en este desafío: “Somos el reflejo de lo que comemos, debe ser por eso que me veo reflejado en todos lados”. Y sobre el final promete: “No dejo de pensar en nuevos platos, en crear nuevos sabores o ponerle mi toque a los que ya conocemos, y lo que más me gusta de esto es que son la excusa ideal para compartir nuevos momentos”.

SEGUIR LEYENDO: