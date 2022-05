El romántico mensaje de Nico Vázquez por el cumpleaños de Gimena Accardi

El emotivo mensaje de Nico Vázquez a Gime Accardi por su cumpleaños

Gimena Accardi cumple 37 años este 27 de mayo y su esposo, Nicolás Vázquez, le dedicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi cuatro millones de seguidores. Desde Neuquén, en donde están de gira nacional con Una semana nada más, la obra que la pareja de actores protagoniza junto a Benjamín Vázquez, el ex Casi Ángeles tomó su teléfono celular este viernes y escribió unas sentidas palabras que acompañó con un mix de fotos de su esposa en distintas circunstancias.

“Sos una mujer extraordinaria por donde se te mire. La mejor compañera de vida que me pude haber encontrado”, comenzó el actor en el posteo que musicalizó con el tema “Can’t Help Falling In Love”, de Elvis Presley. “Muchas veces te observo en silencio y me dedico a admirarte. Tan buena persona sos, Gime”, agregó y definió a la actriz como “hermosa, divertida, generosa, bondadosa, inteligente”. “Y muchos adjetivos más que nunca me cansaré de decirte”.

Luego, hizo un repaso por los 15 años que llevan de pareja. “Tantas cosas vividas… Agradezco que estemos transitando el camino de la vida juntos. Ya son 15 años caminando de la mano. Dicen que lo que mueve al mundo es el amor y vos sos amor”, sostuvo.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

“Deseo que seas feliz todo lo que puedas”, siguió escribiendo el actor en una carta a flor de piel dedicada a su esposa en un nuevo cumpleaños que celebran juntos. Los últimos dos, en tanto, los pasaron solos en plena pandemia. Este, para la alegría de ambos, lo atraviesan trabajando y haciendo lo que más disfrutan: actuar y hacer reír a la gente. “Que disfrutes el aquí y ahora, que es lo único que importa. Que te rías siempre, mucho y fuerte. Amo tu risa tanto como a todo lo demás”, agregó.

“Sos increíble, Gimena con G -dijo haciendo referencia el nombre de usuario que Accardi utiliza en su Instagram- Orgulloso de vos, siempre. ¡Gracias por tanto amor y vamos por más! Feliz cumple, amorcito. Te amo con todo mi corazón”, concluyó Nico Vázquez en el posteo.

Por su parte, también le dedicó una Historia de Instagram. “Feliz cumple, hada del amor. Te amo y admiro con el alma. Mereces todo”, escribió junto con una imagen de Accardi.

Gimena Accardi y Nico Vázquez están en pareja hace 15 años

En menos de una hora, el posteo de Nico superó los 70 mil me gusta y alcanzó miles de comentarios, entre los que se destacaron los de varios famosos como Emilia Attias, quien compartió elenco con ambos en Casi Ángeles: “Mi amor, la amo. Feliz cumple”, escribió la actriz, modelo y conductora junto a emojis de corazones de distintos colores.

“Feliz cumple, estupenda”, la saludó Flor de la V en el posteo del actor y productor. “¡Qué lindo! Hermoso mensaje”, consideró Adabel Guerrero y le dejó un feliz cumpleaños a Gimena Accardi. Matías Martin, Pablo Codevila, Eleonora Pérez Caressi, Maite Peñoñori, entre otros famosos, también dejaron un mensaje para la la actriz.

Emocionada, y feliz de celebrar un nuevo cumpleaños rodeada de sus seres queridos y trabajando, Gimena Accardi leyó el mensaje que le escribió su marido en la red social y se sumó a los comentarios del posteo. Esta vez, para agradecer el gesto y expresarle su amor, una vez más y en público. “¡Mi rey! Te amo. Gracias por esta vida juntos. Vamos por más”, escribió la actriz junto al emoticón de un corazón y una rosa roja.

