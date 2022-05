Hace 37 años, así presentaban Betiana Blum y Antonio Gasalla a sus personajes en “Esperando la carroza”

Esperando la carroza

Con 37 años, Esperando la Carroza es ya un clásico del cine nacional. Sin embargo, en ese momento nadie supo en lo que años más tarde significaría el filme de Alejandro Doria, incluso tampoco fue un éxito de taquilla. Betiana Blum, Nora en la memorable ficción, compartió en sus redes sociales el video de ella y Antonio Gasalla presentando su obra en el ciclo Función Privada, conducido por Carlos Morelli y Rómulo Berruti.

“¿Rompiste el taco de verdad en la vereda?”, quiso saber el anfitrión de ciclo respecto a la mítica escena en la que los personajes de Blum y Mónica Villa, Susana en la ficción, mantenían una acalorada discusión en la plaza y Nora se ponía nerviosa y se enganchaba la suela del zapato en una baldosa rota: “Sí, todo es verdad, el porrazo también”.

Fue entonces que la dupla quiso indagar sobre Mamá Cora y le pidieron a Antonio Gasalla que hiciera un poco del personaje, cosa a la que él se negó: “¡No! Sin el disfraz no puedo. Es un personaje muy extraño, para no es Mamá Cora, cuando lo estrené en el Maipo y lo hice dos años, era distinto al de la película”.

En paralelo, él hacía el personaje en la pantalla chica con un tono distinto: “Incluso la que hago en televisión no es tan esclerótica como en la película, no se confunde tanto. Es decir, son dos cosas, lo que le interesa decir a Jacobo Langsner como autor y a Alejandro Doria como director, y lo que me interesa decir a mí del personaje”.

“Intento a través de la vieja que hago en el programa de televisión, de dar un mensaje de optimismo sobre la vejez, que se vea que el personaje esta anotado en todo, que no se cae, que no decae, que sigue viviendo, que sigue con una gran vitalidad y actividad. Ella tiene picardía. Hay un mensaje de que con la vejez no se bajen los brazos”, dijo.

A su vez, diferenció que si bien la Mamá Cora de la película que protagonizó además de las actrices mencionadas con China Zorrilla, Julio de Grrazia, Juan Manuel Tenuta y Luis Brandoni, no es pasiva, esta “más ida de la realidad que la de la televisión”.

Un poco sobre Mamá Cora

En la obra original de Jacobo Langsner, el personaje de Mamá Cora aparecía solo al final de la pieza. Pero Alejandro Doria propuso un cambio. “Él propuso ponerla en la vereda de enfrente, que vea desde ahí las situaciones y que participe más”, contó Antonio Gasalla alguna vez.

Sin embargo, el personaje o al menos su caracterización, no fue ideado especialmente para la película y el humorista lo hacía desde antes: “Hacía el personaje en el Maipo, eran dos viejas que hablaban en el banco de una plaza. Doria lo vio y se hizo algo parecido en la película. La de la película está re perdida, la otra es despierta e informada. El vestido, la peluca y los accesorios son los mismos que yo usaba en el Maipo”.

El actor llevó el personaje a sus ciclos humorísticos y el sketch lo acompañaron a lo largo de los años deferentes actores que hacían de familiares, como Roberto Carnaghi, Verónica Llinás o Norma Pons. Tiempo después, ya con el nombre de “la Abuela” ocupó un lugar destacado en el programa de Susana Giménez, ya que gracias a la impunidad que manejaba su personaje podía preguntarla a la diva cosas que nadie se animaba.

