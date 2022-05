Marian Farjat reveló un fuerte episodio que vivió con Martín Salwe: “No me dejaba bajar del auto”

Marian Farjat apuntó contra Martín Salwe

Martín Salwe es uno de los participantes más polémicos de El Hotel de los Famosos. El exlocutor de Showmatch estuvo envuelto en varios conflictos en reality; por caso, uno de los primeros fue cuando tuvo una fuerte discusión con Leo García, quien lo acusó de homofóbico, de hacerle bullying constantemente y de tener actitudes machistas. En ese contexto, el músico estuvo como invitado en la última emisión de Intrusos, donde volvió a apuntar contra él.

Y, mientras veía el programa, una de las que también quiso opinar al respecto fue Marian Farjat, que contó en Twitter una fuerte situación que vivió con el exnotero de La Previa. “Muy interesante lo que dice Leo Garcia en Intrusos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Martín Salwe, coincidimos en una entrevista una vez hace como 7 años, a él no lo conocía nadie en ese momento, estaba recién incursionando en los medios y ya era mi segundo GH”, comenzó expresando en un hilo.

En tanto, continuó: “Me acuerdo cuando terminamos me dijo de llevarme a mi casa y le dije que no gracias, me tomaba un taxi. Insistió tanto que por cansancio le dije que si, recuerdo que en todo el camino no paro de intentar besarme, o sea desde el primer momento que subí al auto, también me hacía chistes de mal gusto”.

Marian Farjat abrió un hilo en Twitter para contar una situación de acoso que vivió con Martín Salwe

Y detalló, según su visión, la personalidad de Salwe. “¡Muy machista! Siempre creyéndose mejor que el otro y haciéndome sentir mal. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Cuando llegamos no me dejaba bajar del auto, trabo los picos para que no lo haga y no entendía el NO ES NO. Después de eso me mandaba mensajes por todos lados”. “Me llamo varias veces insistiendo, pero nunca mas hablé ni lo volví a ver, no me lleve una muy buena imagen de él, no me gustó su forma de ser. Es una persona con la que nunca compartiría una charla. Y óbviamente nunca mas lo volví a ver”, siguió.

Marian Farjat contó más detalles del episodio

Pero luego recordó: “Ah sí, me lo crucé en Ideas del Sur una vez, lo traté súper cortante y como no le di bola, se encargó de hablar mal de mí... De a poco me voy acordando”. Por último, se refirió a los acercamientos que Martín tuvo con dos de las participantes del reality de El Trece: “En conclusión, lo que hizo con Silvina (Luna) y ahora con Emily (Lucius)....solo usa a las mujeres, es machista, no le importa nada y es capaz de cualquier cosa”.

Los últimos tweets de Marian Farjat sobre Salwe

En este sentido, y tras su regreso al hotel, Silvina Luna volvió a tener un acercamiento con Salwe. Tanto fue así que, tras ganar un desafío cuyo premio era pasar una noche en la suite de lujo con un participante, la modelo lo eligió a él como acompañante. El locutor, que seguía las alternativas a la distancia, corrió hasta el encuentro, enarbolando una bandera y celebrando una victoria que sintió propia. “¿Entendés lo que es una suite con Silvina Luna? Es el sueño del pibe”, celebró exultante después de besar por segunda vez a su compañera.

Una vez en la suite, Silvina y Martín aflojaron tensiones y reflexionaron sobre estos días en el hotel, donde el cansancio y las tensiones se van acumulando peligrosamente. “Cada cosita que logramos acá tiene un peso, tiene un sentido y para mí hoy fue un golpe anímico muy grande que me impulsa a seguir luchando por lo que quiero”, confesó la rosarina que agradeció por sentirse “muy acompañada por vos, que te escuché todo el tiempo, y a Sabri (Carballo) también”, agregó

SEGUIR LEYENDO: