De otro pico de presión a una noche en la suite de lujo: el batacazo de Silvina Luna en El Hotel de los Famosos

Silvina Luna volvió a sentirse mal y se tuvo que hacer estudios (El Hotel de los Famosos)

Desde que se enfrentó a los desafíos físicos de El Hotel de los Famosos, Silvina Luna manifestó su dificultad para realizar los juegos y confesó que sintió falta de aire en más de una oportunidad. A dos semanas de iniciada la competencia, la rosarina tuvo un pico de presión por lo que debió abandonar de manera abrupta el certamen para realizarse unos estudios y desde el sanatorio llevó tranquilidad a sus seguidores con unos videos en sus redes sociales.

Pocos días después, Silvina sorprendió al público y sobre todo a sus compañeros ingresando nuevamente al hotel, con energías renovadas y una sonrisa que la mostraba plena. “Estuve 5 días en cama, de a poquito estoy moviendo el cuerpo, volviendo a la normalidad de mi día a día. Voy a volver con otros cuidados, que por ahí las primeras semanas por la emoción los pasé de largo”, reconoció con autocritica.

Este jueves, la ex Gran Hermano volvió a tener un malestar por el que debió acudir a la atención médica. “La presión me está jugando una mala pasada”, admitió Silvina, que manifestó sentirse un poco mambeada. La agenda de actividades marcaba en el horizonte el desafío de los huéspedes, y su preocupación pasaba por saber si iba a estar apta para la competencia. Con el aval médico, Silvina se sumó a Chanchi Estévez, Majo Martino, Alex Caniggia, Lissa Vera e Imanol Rodríguez para participar de la contienda por un premio y un castigo. El primero, ganaría el derecho para pasar una noche en la suite de lujo con un participante a elección, mientras que el último regresaría al staff y se convertiría en el tercer competidor del laberinto.

Silvina Luna sorprendió al ganar el desafío de los huéspedes

Cada uno tuvo que caminar por una pasarela, pescar unos tótems enterrados en la arena hasta dar con el que tenga una llave que permitiera abrir un cofre con cuatro cubos. Debían volver por la pasarela con uno de ellos por vez y colocarlos sobre una tarima de manera correcta para completar el desafío.

“El cuerpo se manifiesta. Tuve un pico de presión pero ahora estoy lista para empezar”, anticipó Silvina dispuesta a dar batalla. Y con su habilidad y fortaleza sorprendió a todos sus competidores y se impuso por amplio margen. La participante terminó exhausta, acostada en el pasto y su euforia fue la de todos sus compañeros. “Es una alegría y un golpe anímico que lo necesitaba”, celebró la ganadora, antes de terminar en un festejo en modo montonera con sus compañeros.

A continuación, los conductores Pampita Ardohain y Chino Leunis le dictaran las formalidades del caso para que eligiera a su acompañante. Y su respuesta se pareció a un voto cantado, al mencionar a Martín Salwe, con quien venía teniendo un acercamiento con beso incluido. El locutor, que seguía las alternativas a la distancia, corrió hasta el encuentro, enarbolando una bandera y celebrando una victoria que sintió propia. “¿Entendés lo que es una suite con Silvina Luna? Es el sueño del pibe”, celebró exultante después de besar por segunda vez a su compañera.

Silvina Luna tuvo que dejar El Hotel de los Famosos por un problema de salud

Una vez en la suite, Silvina y Martín aflojaron tensiones y reflexionaron sobre estos días en el hotel, donde el cansancio y las tensiones se van acumulando peligrosamente. “Cada cosita que logramos acá tiene un peso, tiene un sentido y para mí hoy fue un golpe anímico muy grande que me impulsa a seguir luchando por lo que quiero”, confesó la rosarina que agradeció por sentirse “muy acompañada por vos, que te escuché todo el tiempo, y a Sabri (Carballo) también”, agregó, y esperó la devolución del locutor.

“Si algo aprendí es a confiar en mí, y eso me lo diste vos. Me quedo grabado a fuego cuando me dijiste, ‘concentrate’, ‘enfocate’, y como me lo dijiste a mí, te lo digo a vos”, replicó Salwe. Después de brindar y abrazarse, la tensión emocional de a poco se fue volviendo sexual. a partir de un juego de coincidencias que le propuso la producción. “Soy curiosa, siempre busqué experiencias de diferentes tipo.”, reconoció la modelo, que dejó la puerta abierta a lo que pueda suceder durante la noche: “Por más que no pase nada, tengo la suite, me voy a tirar todo encima y me acuesto hecho una gata”, cerró en referencia a su atuendo.

