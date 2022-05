El drástico cambio de look de Vicky Xipolitakis: “Chau extensiones, chau pelo”

Vicky Xipolitakis renovó su apariencia

Vicky Xipolitakis sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al publicar imágenes de su nuevo look. La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) decidió sacarse las extensiones y ahora luce su pelo natural, con un estilo carré, que está muy de moda en este momento.

“Estrené cambio de look, ¿les gusta? Chau extensiones, chau pelo”, escribió la modelo en su cuenta oficial de Instagram. Rápidamente, recibió muchos likes y comentarios positivos. “100000000 veces más linda”, opinó Analía Franchín. “Ese pelo”, manifestó Verónica Lozano junto a unos emojis un fueguito y un corazón. “Hermosa”, la piropearon Virginia Gallardo y Belén Francese.

Vicky está pasando por un excelente momento laboral, además de formar parte del panel de Cortá por Lozano, retomó la competencia de Masterchef Celebrity, la revancha, en donde quedan pocos participantes en carrera. A un paso de las semifinales, Analía Franchin quedó eliminada y siguen participando Sofía Pachano, Juariu, Joaquín Levinton y Xipolitakis.

También, la vedette está protagonizando en el teatro Premier el espectáculo Cobra K, con figuras muy populares, como Nito Artaza, Gladys Florimonte, Victoria Xipolitakis, Guillermo Fernández, Adriana Chaumont y Marcelo Toscano. A poco del estreno, Ingrid Grudke renunció a la obra y se generó un escándalo.

La modelo confirmó su decisión en diálogo con Teleshow y explicó sus razones: “Sí, renuncié. La verdad es porque estábamos a dos días del debut y había un montón de cosas que fallaban, sobre todo con la producción, y me sentía incómoda trabajando así”. Luego, agregó: “Yo le pongo muchas ganas, pero honestamente llegó un momento que colapsé por un montón de situaciones y ya no era digno trabajar en esas condiciones, y decidí dar un paso al costado”.

Por otra parte, en febrero pasado la hermana de Stefy Xipolitakis se mudó con su hijo, Salvador Uriel, a un departamento en Lanús, localidad en la que se creció y en donde viven sus padres. “Lo logré. Les presento mi hogar. Gracias a todos por el cariño”, escribió en su Instagram y compartió fotos y videos de su hogar. La modelo abandonó el inmueble de Barrio Norte en el que vivió con Javier Naselli y bebé, luego de un escándalo judicial por deudas millonarias.

En Cortá por Lozano contó que ella misma realizó algunas refacciones en el hogar. “Lo hice con mucho amor y mucho trabajo pero lo logré. Es muy cálido y muy luminoso”. Además, señaló: “La habitación de Salvi la hice yo: agujereé paredes y los fines de semana me puse a pintar”. Por su parte, admitió que no fue una tarea fácil pero que logró superarse a ella misma: “En los ratos libres agarraba la mecha y agujereaba las paredes. Al principio se me iba para cualquier lado. Aprendí y lo logramos”, dijo.

Por último, Xipolitakis manifestó que cuando debió desalojar el departamento de Barrio Norte su intención era mudarse a Puerto Madero, pero que finalmente optó por irse a Lanús, en zona sur, por la cercanía con sus padres. “Nos mudamos a cinco casitas de lo de mis papás, justo a la vuelta. Mi papá me dijo: ´Me parece que este departamento es para vos´, lo fui a ver y me encantó”.

