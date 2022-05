Escándalo en la nueva revista de Nito Artaza: Ingrid Grudke renunció y apuntó duramente contra la producción del espectáculo

¡Mucha expectativa! Eso es lo que se ha generado en el ambiente de la revista en las últimas semanas, debido al inminente estreno de Cobra K, la nueva obra de teatro con la que Nito Artaza buscará seguir conquistando al público que durante años lo eligió, catapultándose como uno de los productores más importantes del ambiente.

El estreno programado para este jueves 12 de mayo a las 20 horas en el teatro Premier quedó suspendido “hasta nuevo aviso”. Así informaron esta tarde desde la oficina de prensa que está a cargo del espectáculo. Sin embargo, en las últimas horas se conoció la renuncia de Ingrid Grudke, una de las atracciones que iba a contar la revista, en medio de un escándalo.

La modelo confirmó su decisión en diálogo con Teleshow y explicó sus razones. Las mismas están destinadas y tienen que ver con la producción del show que va a tener en el escenario grandes figuras como Nito Artaza, Gladys Florimonte, Victoria Xipolitakis, Guillermo Fernández, Adriana Chaumont y Marcelo Toscano.

“Si, renuncie. La verdad es porque estábamos a dos días del debut y había un montón de cosas que fallaban, sobre todo con la producción, y me sentía incómoda trabajando así”, comentó Ingrid Grudke en diálogo con este medio. “Yo le pongo muchas ganas, pero honestamente llegó un momento que colapsé por un montón de situaciones y ya no era digno de trabajar en esas condiciones y decidí dar un paso al costado”, agregó.

Consultada sobre cuáles eran las condiciones que motivaron su salida del show, explicó: “Cuando me llamaron me ofrecieron varias participaciones artísticas que no están. No teníamos ensayo porque no ensayábamos… excepto mi cuadro musical del cual me preocupé con mis bailarines. Básicamente, el director artístico no existió y no hubo un orden ni disciplina en la organización del espectáculo. Esa es la verdad”.

El elenco de Cobra K tras la renuncia de Ingrid Grudke: Nito Artaza, Gladys Florimonte, Victoria Xipolitakis, Guillermo Fernández, Adriana Chaumont y Marcelo Toscano

“Fue una sumatoria de cosas y yo no puedo permitir que los bailarines no tengan los zapatos. Ellos estaban preocupados porque los tenían que tener hace una semana atrás. Las luces y la técnica recién aparecieron recién este el lunes”, agregó.

“Yo ensayaba mi coreografía con Ariel Pastocchi y un grupo de bailarines muy buenos, pero solo fueron dos semanas de ensayo ensayado porque, en el medio, yo estaba también estaba grabando para Los 8 escalones del millón. En síntesis, no había un hilo conductor y la verdad que ni siquiera sé quién es la cabeza de producción, pero a mí me convocó Nito”, relató un tanto indignada y angustiada por la situación.

“El detonante fue anoche (lunes) cuando Nito (Artaza) y Adriana Chaumont-que forma parte de la producción- empezaron a discutir a los gritos delante del elenco y la verdad que no estoy para bancarme puteadas, gritos y momentos tensos porque se prometió una cosa que no se hizo. Es como muy inestable todo”, manifestó Grudke. “Esa fue mi situación límite, pero hubo un montón de fallas internas y de producción”, sentenció la artista.

Ingrid también habló de que no se cumplían las “condiciones mínimas y básicas” en la sala donde en breve iba a debutar la revista. “No puedo permitir que los bailarines que se la pasan horas ensayando tengan un baño sucio. Un día entré a un baño que hacía días que no lo limpiaban. Es horrible lo que cuento, pero pasaba. No había un mínimo cuidado”, recordó.

“El detonante fue anoche (lunes) cuando Nito (Artaza) y Adriana Chaumont-que forma parte de la producción- empezaron a discutir a los gritos delante del elenco y la verdad que no estoy para bancarme puteadas, gritos y momentos tensos porque se prometió una cosa que no se hizo. Es como muy inestable todo”, manifestó Grudke a Teleshow

“A Nito lo contratan como director, pero no lo dejaron desarrollar como tiene que ser. Un día me decían una cosa y al otro día me decían otra. Era un loco y me saturaron”, sostuvo la modelo.

“Lo que más me molesta es que salió a la prensa que mi molestia es porque no hago el cierre del espectáculo y que tengo un problema con Vicky Xipolitakis. La verdad que no tengo problemas con ninguna mujer del elenco, con nadie… es todo lo contario. Lo que pasa es que, si te convocan como figura, te prometen un lucimiento arriba del escenario y llegas dos días antes y no tenés ni las luces puestas ni el ensayo, no me voy a arriesgar a algo así, no puedo seguir”, continuó.

“Ahora suspendieron la función del jueves y es la escusa porque yo renuncie. Quedan dos días más para que ellos puedan debutar. Me parece una falta de respeto hacia mí y a todo el elenco. Las remamos todo y por primera vez creo que no es problema de los artistas que están en escena. Yo no soy de abandonar nada y la remo hasta lo último. Sé de espectáculos y por lo menos las luces y el sonido tendría que haber estado hace una semana. Recién estuvieron hoy que es martes y el jueves se estrenaba. Esa es la situación”, concluyó.

Por su parte, Teleshow diálogo también con Adriana Chaumont que también formará parte del elenco y es una de las productoras de la revista. En la charla manifestó que “todavía no le habían aceptado la renuncia a la modelo”. “Esperamos que revea la situación y vuelva porque la queremos en el espectáculo”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO: