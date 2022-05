Las fotos de la presentación del nuevo emprendimiento de Charlotte Caniggia: nuevo novio y amigos famosos

Charlotte Caniggia presentó su cápsula de tocadores de make up (RS Fotos)

Charlotte Caniggia mantuvo un perfil bajo en los medios, luego de ser eliminada del reality Masterchef Celebrity (Telefe). Este martes por la noche, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia reapareció públicamente para el lanzamiento de su nuevo emprendimiento: una cápsula de tocadores de make up.

Diversas figuras estuvieron presentes en el cocktail que se llevó a cabo en un exclusivo restaurante de Puerto Madero. La joven estuvo acompañada por Damián Potenza, el exjugador de fútbol y fundador de Baires Wood, la empresa que se encarga de realizar el mobiliario.

La hermana de Axel Caniggia posó muy feliz frente a las cámaras y lució una chaqueta con una falda cruzada irregular con flecos. Las dos piezas con el mismo estampado escocés en blanco y negro, y el detalle de botones dorados. Para completar el outfit se puso un cinturón y unas botas blancas.

Entre los invitados se encontraba su pareja, Roberto Storino Landi, un empresario ligado al rubro automotriz que conoció en 2019. También dijeron presente el periodista Luis Ventura, el artista Aníbal Pachano, la modelo Sabrina Ravelli, el abogado Alejandro Cipolla, el economista Mariano Gorodisch y el humorista Carna, acompañado por su esposa, Claudia Ares y su hijo, Mateo.

Durante el evento, Charlotte dio una entrevista para LAM y charló con Ángel de Brito. “Estuve medio escondida, pero la verdad es que estoy muy tranquila, me gusta la vida tranquila”, aseguró cuando el periodista quiso saber las razones de su presente alejada de los medios. Incluso modificó su perfil de Instagram, donde supera el millón de seguidores, y lo configuró como cuenta privada.

Sobre su vida sentimental, expresó de manera misteriosa: “Siempre estoy acompañada”. Luego dio un paso más y aclaró que el hombre que se veía detrás de ella a su pareja. “Me duran mucho los novios a mí, soy noviera, sí”, reconoció. Más adelante profundizó en la decisión de su hermano de participar en El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece. “Ojalá que lo gane”, fue lo primero que atinó a decir, antes de que las angelitas le preguntaran por el romance con Melody.

“Me gusta porque yo lo veo tranquilo. Lo veo muy bien, contento, que hacía tiempo que no lo veía así”, reveló. Cuando le mencionaron las versiones de dulce espera que surgieron en Twitter por ser la única pareja que hasta ahora protagonizó apasionadas escenas en la suite del hotel. “Es mentira, no está embarazada, no voy a ser tía, no va a venir un pequeño Emperador”, sentenció Charlotte, de manera contundente. Además le consultaron si creía que su hermano viajará con Melody a Europa, tal como le prometió ante las cámaras: “Yo digo que tendría que llevarla, claro, si se lo prometió tiene que cumplir”.

“Yo no me veo en el hotel. Odio convivir con gente que sean desordenados y sucios. Y que me hagan laburar, ni loca. Ni en pedo limpio la mugre de otro”, respondió sobre la posibilidad de participar del reality si la convocaran para una segunda temporada. “Convivir con gente es muy difícil, es horrible. Muy poca gente me cae bien, esa es la verdad, casi nadie”, remató, fiel a su estilo.

