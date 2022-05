Tenso cruce entre Chanchi Estévez y Walter Queijeiro: “Cuando quieras lo arreglamos mano a mano”

La nueva pelea entre Queijeiro y Estévez

La discusión que se volvió viral hace algunas semanas entre Walter Queijeiro y Maximiliano Estévez tuvo un nuevo capítulo dentro del reality show El Hotel de los Famosos. A diferencia de la primera ocasión, esta vez los participantes terminaron de pie y se amenazaron con resolver sus problemas a los golpes. Sin embargo, los demás presentes en el cruce calmaron la situación y todo culminó con un simple cruce verbal.

En medio de una conversación entre Walter y Sabrina Carballo, el Chanchi realizó varias interrupciones para hablarle a la integrante de su equipo. Quejeiro aguantó algunos cortes hasta que se saturó: “Hacele un teleprónter, hacele un teleprónter y que ella vaya leyendo lo que vos querés”. A lo que el ex jugador de Racing contestó: “Eso habla muy bien de vos de que te dirijas de esa manera a una mujer y la trates así”.

Ya de pie y con otro tono, el periodista confrontó una vez más con el ex futbolista, apuntándolo con el dedo: “A vos te lo estoy diciendo, a vos te lo estoy diciendo”. El Chanchi, desde su asiento, no se quedó callado: “Sentate payaso. Si querés cuando quieras apagamos las cámaras y lo arreglamos nosotros dos mano a mano. Mano a mano”.

El futbolista minimizó la carrera del periodista con un duro comentario

Acto siguiente y fuera de cámara, Estévez nuevamente atacó a Queijeiro. “Es buen panelista. ¿Por qué no fue al debate? Hay un debate supuestamente afuera... ¿Por qué no fue? Le va a quedar bien eso de chimentero”, declaró. Poco después de la furiosa discusión, se quedó con la última palabra mientras se retiraba de la zona donde ocurrió la reunión: “¿A quién se comió? Lo voy a romper todo. ¿Sabés qué? Lo voy a romper todo. ¿No me conoce este gil?”.

El periodista no respondió en el instante y le mandó un mensaje al ex futbolista en otra de las cámaras del reality. “Que venga a hacer caritas ahora. ¿Te acordás que hacía caritas y se hacía el gracioso? Bueno, se ve que se le terminaron las caras de alegría”, opinó, para profundizar aún más el conflicto entre dos de los participantes más conflictivos del programa.

Vale recordar que en el primer curce que tuvieron el Chanchi y Queijeiro se volvió viral por una de las frases con la que el ex futbolista se refirió al comunicador por querer opinar de fútbol. “Y bueno... mi mamá vivía enfrente de las vías y no es maquinista. ¿Qué tiene que ver? Cualquier cosa”.

SEGUIR LEYENDO: