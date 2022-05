La pícara reacción Rusherking cuando le preguntaron por su almuerzo en la casa de la China Suárez

Rusherking habló de su relación con la China Suárez (Video: "Nadie dice nada", Luzu TV)

“Me fui mundial”, dijo Rusherking cuando habló por primera vez de su romance con Eugenia la China Suárez. Lejos de buscar evitar el tema, el músico decidió ponerle su impronta y eligió esas palabras para referirse al vínculo que tiene con la actriz después de que apareciera un video de ellos dos a los besos durante la fiesta después de la entrega de los Martín Fierro.

Luego de dichas imágenes no había mucho más que aclarar, pero el trapero que acaba de cumplir 22 años tampoco eligió esquivar el asunto en cada entrevista que dio. Con motivo de promocionar el próximo 4 de junio en el Luna Park, le músico oriundo de Santiago del Estero visitó el estudio de Nadie dice nada, el ciclo que conduce Nicolás Occhiato por Luzu TV.

Con un buzo oversize gris y una gorra blanca, Thomas Nicolás Tobar -tal es su verdadero nombre- habló de cómo repercutió su nombre en las últimas semanas a partir de esta nueva relación. “Ahora me están pasando muchísimas cosas, la exposición y todo”. Y Nati Jota -panelista del ciclo- recordó la frase que él había aplicado para referirse a Suárez. “Claro, con la China...”, agregó Nico Occhiato de manera directa y destacó que siguió la historia de ellos dos, quienes compartieron un almuerzo en la casa de ella.

La foto que publicó Rusherking comiendo milanesas en la casa de la China Suárez

“Buena mila esa”, comentó Nico en referencia al plato que el músico subió a su Instagram en donde se ve una milanesa. “Estaban buenas, a punto, fritas”, dijo Rusherking y tuvo un ida y vuelta con el conductor de El último pasajero. “Yo también le pongo kétchup a la milanesa”, sostuvo. “¿Pero quién te la hace a vos la milanesa?”, retrucó el invitado generando las risas de todos los presentes en el estudio de radio. “Mi abuela me las hace. ¿Y a vos quién te las hace?”, respondió y preguntó Occhiato. “No, no, yo me las hago solo”, aseguró el trapero de manera irónica y sin querer decir mucho más. “No me van a sacar más nada”, advirtió a todos.

“Después de las milanesas viene un postre...”, deslizó Occhiato queriendo saber detalles de la intimidad de aquel encuentro entre Rusherking y la China Suárez, pero el músico, y aunque entre risas, se limitó a seguir el juego sin hablar absolutamente nada al respecto.

Si bien la China está tratando de mantener un bajo perfil mediático y evita hablar de su vida privada, las pistas que deja en las redes sociales hacen referencia a que tampoco le molesta que se sepa sobre su relación sentimental con el músico. Es por eso que postea fotos de los momentos que comparten como aquel almuerzo de milanesas y también cuando estuvo presente en el festejo del cumpleaños de él, quien ya había hablado sobre su relación. “Prefiero mantener mi vida privada oculta”, respondió ante las cámaras de LAM, por América. “Soy un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso”, dijo en la primera entrevista que dio al respecto el exnovio de María Becerra.

