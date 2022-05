Susana Giménez recibió el Martín Fierro de Brillantes por su trayectoria: “Estoy emocionada, no puedo creer todo lo que hice”

Susana Giménez recibió el Martín Fierro de Brillantes (Video: Telefe)

En medio de la 50° entrega de APTRA, Susana Giménez recibió uno de los premios más esperados de la noche: nada más ni nada menos que el Martín Fierro de Brillantes.

“Ella es una de las personalidades más amadas y queridas de nuestro país, es un ícono de nuestra televisión. Es la indiscutida diva de los teléfonos, nos acompaño durante décadas con sus divertidos programas, sus musicales, sus entrañables entrevistas a estrellas locales e internacionales. Hizo feliz y hace feliz a mucha gente convirtiéndola en millonaria con solo un llamado telefónico. Hace 35 años que está al frente de su programa de televisión con su carisma, su espontaneidad y sus duvertidas ocurrencias. Es una estrella. Conductora, comediante, diva y es nuestra. Esto es para vos, Susana Giménez”. Con esas elogiosas palabras, Marley presentó un emotivo y detallado video que Telefe preparó en su homenaje, donde se repasaron los momentos más destacados del mítico programa de la conductora, que este año cumple 35 años desde su inicio.

Enfundada en su vestido dorado, Susana se levantó de su silla y, con una sonrisa, fue a recibir orgullosa su premio. Todo el salón del Hotel Hilton se puso de pie para aplaudirla, incluida Mirtha Legrand. Fue Luis Ventura, presidente de APTRA, el encargado de entregarle la estatuilla. “Los amo a todos, mis compañeros, mis amigos, verlos después de tanto tiempo. No soy muy de emocionarme y ahora estoy emocionada. Chiqui, parezco vos”, comenzó expresando la diva dirigiéndose a Legrand, ya desde el escenario. Y le expresó a Mirtha: “¿Cómo te vas a parar, reina? No te pares, no te muevas. Después te voy a besar mucho”.

“No puedo creer todo lo que hice. Claro, 35 años ¡es mucho! Pero se me pasó volando ¿Qué habré hecho yo? Pero, sin embargo, disfruté de la vida. Por más que trabajé muchísimo toda mi vida, también gocé, viajé y fui feliz. Me pasaron cosas maravillosas. He tenido realmente una vida fabulosa y espero seguir teniéndola por unos años más”, continuó bajo la atenta mirada de todo el público presente, y mientras la cámara enfocaba, entre otras personalidades, a su nieta Lucía Celasco.

Susana Giménez dio un breve discurso tras recibir el Martín Fierro de Brillantes

En tanto, se mostró maravillada por la estatuilla: “Este año fue duro, como dijeron todos, pero esto es realmente...¡qué divino! ¡tiene brillantes de verdad! Luis, te lo quiero agradecer”. Por último, cerró conmovida: “Gracias a todos por darme esto y tanta felicidad. Los quiero, mis compañeros adorados, a todos. Y los felicito a los que ganaron, a los que perdieron, a todos. Un beso enorme, que sean felices”. Sin dudas, una de las que la aplaudía más emocionada era la emblemática conductora de los almuerzos, que no pudo ocultar sus lágrimas.

Momentos antes, se había vivido otro emotivo momento cuando La Peña de Morfi ganó su premio y se recordó a Gerardo Rozín. El equipo completo del ciclo subió al escenario a recibir el premio: conductores, chefs, productores, y Claudio Belocopitt, íntimo amigo de Rozín, quien falleció el pasado 11 de marzo, quien fue el encargo de decir algunas palabras en su nombre.

“A Gerardo le importaba un montón este premio. Me decía que era un mimo, que era un mimo para la televisión. Se ponía muy contento cuando lo ganaba y triste cuando lo perdía”, arrancó desde el escenario Belocopitt. “Este premio es para el programa del 2021, año en el que Gerardo transitó un momento durísimo. Sin embargo, cada vez que le tocaba trabajar, se le iluminaban los ojos y se le borraban los problemas, porque Gerardo transpiraba televisión”, siguió y cerró: “Así que, querido amigo, donde estés: acá tenés el mimo”.

