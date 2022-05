Pampita y su hija Ana aprovecharon el domingo para hacer fiaca: “Las mañanas más lindas”

Pampita y su hija Ana haciendo fiaca

No hay nada más lindo que remolonear en la cama en un domingo de frío. Y esto es, ni más ni menos, lo que hizo Ana, la beba de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. La modelo intentó despertar cariñosamente a la pequeña, pero ella parecía no querer levantar su cabeza de la almohada. “Quiere seguir durmiendo, haciendo fiaca”, se le escucha decir entre susurros a la conductora de El Hotel de los Famosos (ElTrece), mientras acaricia el rostro de su hija.

La escena fue captada por el actual legislador porteño por Juntos por el Cambio, que decidió compartirla en su cuenta de Instagram junto a una frase que decía: “Las mañanas más lindas”. En la grabación, luego de la insistencia de su madre, Ana se incorpora con una sonrisa. “Está muy cansada...¡Buen día mi amor!”, le dice la modelo con ternura. Y la beba vuelve a recostarse para seguir disfrutando de la cama.

Pampita y Roberto García Moritán con su hija Ana

Cabe recordar que este sábado, García Moritán estuvo como invitado a PH, Podemos Hablar (Telefé), donde tuvo un fuerte intercambio con Diego Brancatelli en el segmento “frente a frente”. Es que, tras responder una pregunta del político sobre Cristina Fernández de Kirchner y la corrupción, el periodista decidió ir a fondo con un una perspicaz consulta. “No dudo de tu amor por Carolina, creo que es genuino”, arrancó diciendo el mítico panelista de Intratables (América). Y luego siguió: “Quiero preguntarte si has aprovechado ser marido de Pampita para algún tipo de uso y si creés que hoy serías legislador porteño si no fueses marido de Pampita”.

La respuesta del esposo de la modelo no se hizo esperar. “Es una pregunta justa”, consideró García Moritán. Y luego agregó: “Yo vengo trabajando hace muchos años, desde 2017 en los barrios. Tengo mucho compromiso y dedicación, pero es verdad que Caro me proyectó a un mundo que por ahí me hubiera costado mucho más llegar. Lo que sí prometo es administrarla con mucha más responsabilidad”.

La semana pasada, el legislador había asistido junto a Pampita a los Premios Martín Fierro 2022 que tuvieron lugar en el Hotel Hilton. Y luego, en A la Tarde (América), lo acusaron de haberse colado a la fiesta, por lo cual la modelo y nominada como jurado de La Academia de ShowMatch (ElTrece) decidió llamar al programa para defender a su marido en vivo. “Todo bien, estoy escuchando que decís que mi marido se coló y no, no es verdad”, le dijo la modelo a Guido Záffora, encargado de dar a conocer la noticia. Y explicó: “Yo tenía dos lugares porque también mi programa Pampita Online (NetTV) estaba nominado: tenía mi mesa con mi programa, que tenía varios lugares para usar

Para poder disfrutar de la ceremonia, Pampita había decidido alojarse en el hotel para que su beba pudiera quedarse en la habitación y que ella pudiera ir a amamantarla de ser necesario. “Lo recomiendo, ayuda al desarrollo, al apego el contacto piel con piel, yo lo encuentro absolutamente necesario. Les ayuda a su crecimiento y tiene vitaminas”, dijo sobre su decisión de darle el pecho a Ana a libre demanda. Aunque dejó en claro que no juzga a las mujeres que optan por otra forma de materna. “Tenemos que abrazarnos entre mujeres y nunca criticarnos”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: