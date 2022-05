Pampita, íntima sobre su forma de maternar y la lactancia: “Tenemos que abrazarnos entre mujeres y no juzgar”

Pampita y Ana

“Llegando, llegamos”, escribió Pampita en su cuenta de Instagram el domingo al rededor de las 17.00 desde la puerta del hotel Hilton, en Puerto Madero, donde horas más tarde se celebró la entrega número 50 de los premios Martín Fierro, que reconocen a lo mejor de la televisión. La conductora no había ido sola, además de su marido Roberto García Moritán, la acompañó su hija Ana, que en julio cumplirá un año.

Con el vestido de Elsa Serrano que hace más de treinta años lució Norma Aleandro en la entrega de los Oscar, Ardohain desfiló por la alfombra roja, pero no lo hizo acompañada de su beba, quien tampoco estuvo con ella en el salón Pacífico donde se realizó la ceremonia. En diálogo con Teleshow la anfitriona de El Hotel de los Famosos, habló sobre la maternidad, de su vínculo con su beba y de la lactancia.

Pampita y Roberto García Moritán en los Martín Fierro (Crédito: Adrián Escandar)

Desde la entrega anterior de los Martín Fierro en el 2019 hasta hoy muchas cosas pasaron en el mundo, y también en la vida de la modelo, que conoció a su marido, se casó y se convirtió en mamá por quinta vez -ya lo era de Blanca fallecida en el 2012, Bautista, Beltrán y Benicio-. “Todo me pasó estos años, y ahora estoy en un muy lindo momento familiar y laboral”, resumió y siguió: “Hubo muchas cosas lindas, la familia, Ana, en el trabajo hice Pampita Online, ShowMatch, Siendo Pampita, El Hotel y estamos contentos por los resultados, el público acompaña y tenemos ganas de seguir haciéndolo más adelante”.

Durante la alfombra y las más de cuatro horas que duró la fiesta, Ana estuvo en una de las habitaciones del hotel. Su mamá explicó por qué debían estar cerca: “Se quedó arriba, cuando se despierte y me necesite salgo corriendo porque amamanto a libre demanda, así que tengo que ir porque esta ceremonia dura muchas horas”. Es que a pesar de tener muchos compromisos laborales y de que la beba ya comenzó con la alimentación complementaria, ella intenta seguir dando pecho como lo hizo con todos sus hijos.

Aunque Ardohain no suele alzar banderas, en este caso sí: “Lo recomiendo, ayuda al desarrollo, al apego el contacto piel con piel, yo lo encuentro absolutamente necesario. Les ayuda a su crecimiento y tiene vitaminas”.

Diana Hunsche, psicóloga y autora del libro A terapia, ¿yo? había explicado el año pasado a este sitio, en el marco de la Semana de la Lactancia Materna: “Alrededor de la década de los ‘40 ‘50surgió una moda que desaconsejaba la lactancia por considerarla una práctica primitiva, pero luego se descubrió que tiene múltiples beneficios: biológicos, porque la leche tiene lo necesario para garantizar un buen crecimiento, nutre y proporciona defensas y psicológicos, es un momento de intimidad y contacto físico entre la madre y su bebé”.

Pampita y Roberto García Moritán con su hija Ana

En varias ocasiones algunas famosas fueron criticadas en las redes sociales por mostrar imágenes de ellas amamantando. Al respecto, Carolina dijo: “Yo no juzgo nunca como materna otra mujer, que pueda parir como ella elija, que pueda dar o no el pecho y que eduque como parezca. Las mujeres con las mujeres nos tenemos que apoyar y cada una sabe con su bebé y con su hijo qué les funciona y les sirve, depende de los horarios laborales a veces también”.

“Yo soy de juzgar y no me gustan las personas que juzgan tampoco. Tenemos que abrazarnos entre mujeres y nunca criticarnos”, insistió desde su mesa en los Martín Fierro donde tenía a un lado a su marido y al otro a Jimena Barón. Además, dijo que no le sucedió de sentirse juzgada respecto a su forma de maternar por el público ni por su círculo: “No lo apruebo y en ninguna situación de maternar uno puede opinar sobre cómo lo hace otra persona”.

Pampita fue a saludar a Mirtha Legrand (Foto: Teleshow)

Sus hijos mayores miraron un rato la ceremonia por televisión y luego “a dormir porque se levantan temprano”. Durante la ceremonia ella estuvo casi todo el tiempo en su mesa, se levantó muy pocas veces, una de ellas para saludar a Mirtha Legrand y junto con su marido estuvieron muy atentos al celular, e incluso escucharon varios audios juntos, seguramente relacionados con su hija en común.

El domingo fue un día muy particular para ella y toda su familia ya que Blanca hubiera cumplido 16. Muy temprano ella con su hermano Guillermo y sus hijos realizaron en su casa una suelta de globos blancos para homenajearla. Benjamín Vicuña, que está de viaje por Nueva York hizo lo mismo desde la Gran Manzana.

