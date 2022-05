Risas, complicidad y amor: el paseo del Chino Darín y Úrsula Corberó por los canales de Venecia

Úrsula Corbero y El Chino Darin pasearon su amor por Venecia

Chino Darín y Úrsula Corberó llevan más de siete años juntos y aunque mantienen un bajo perfil en las redes sociales, cada vez que son capturados por los fotógrafos se muestra a puro romance. Los últimos días hicieron una escapada a Venecia y aprovecharon para recorrer los canales de la ciudad italiana. Tomados de la mano, con miradas y risas cómplices, disfrutaron del paseo en un día soleado que acompañó cada una de las actividades que eligieron.

La actriz española que triunfó con su exitoso papel de Tokyo en La Casa de Papel está rodando una nueva película producida por Netflix. Durante un descanso del rodaje del film Lift, salió a caminar con su novio. Ambos con looks relajados y gorras para protegerse del sol, subieron a uno de los botes para apreciar el icónico paisaje. El largometraje inició las grabaciones en Irlanda del Norte, y tiene programadas algunas escenas en Gran Bretaña y Francia. Aunque todavía se desconoce el argumento, la plataforma de streaming anticipó que será una comedia de acción sobre una banda internacional de atracadores que tendrá como objetivo evitar un ataque terrorista en pleno vuelo de un 777 de Londres a Zúrich.

La pareja le hizo honor al concepto romántico de Venecia y caminaron tomados de la mano en medio de un descanso de rodaje de Úrsula Corberó

En cuanto a la feliz pareja, semanas atrás fueron tendencia en el mundo virtual por una declaración de amor del hijo de Ricardo Darín. “¿Qué es lo que más te gusta de aquí?”, comenzó preguntándole un periodista en la alfombra roja de los Premios Platino. “¿De España? Mi mujer”, respondió el actor de manera contundente. “No me pudo acompañar, pero no pasa nada, hay muchos compañeros y ya tendré tiempo de verla, disfrutarla, y de tener intimidad”, agregó. Acto seguido, el mismo reportero le preguntó cómo la definiría. “Sin dudas es la mejor de todas. Pero no la definiría, me parece que si la defino, la limito”, contestó.

“Le está yendo increíble y se lo merece porque se ha hecho unos currazos espectaculares, estoy muy orgulloso de ella”, sumó, admirado de la meteórica carrera de Úrsula. Por último, quisieron saber si tiene planes de pasar por el altar, y aseguró: “No hace falta”. Otra periodista analizó: “Ya te refieres a ella como tu mujer, no hace falta casarse”, y él no dudó en reflexionar: “El posesivo tal vez no está bueno, pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula; podemos llamarla de un montón de maneras”.

Cómplices y enamorados: Úrsula Corberó y Chino Darín en las aguas de los canales de Venecia

Los inicios del flechazo se remonatan al 2015, durante el rodaje de la serie La embajada, en donde los actores se pusieron en la piel de una pareja, que terminó convirtiéndose en realidad. A principios de abril de 2016 dieron a conocer públicamente su relación y al final de ese año compartieron unas vacaciones en Miami. “Estoy muy contenta, ¿se me nota? Él es divino, no me había pasado nunca estar trabajando y que surja el amor así, pero hay cosas que son inevitables, suceden y hay que tratarlas con naturalidad”, contó en aquel momento la actriz.

En enero último disfrutaron de unas vacaciones veraniegas entre el agua y las olas de Punta del Este donde se unieron a la familia de él y celebraron el cumpleaños número 65 de Ricardo. Viajaron desde Madrid -la ciudad donde residen- directo a a la costa uruguaya de José Ignacio, y pasaron el día junto a Florencia Bas, y Clara, la hermana del Chino. A pesar de sus exigentes agendas por sus proyectos laborales, se acompañan mutuamente y organizan sus actividades para poder concretar algunas escapadas a lo largo del año.

La actriz española llevó el traje de baño puesto para disfrutar del sol durante el paseo por la ciudad italiana

