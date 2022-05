La romántica declaración del Chino Darín a Úrsula Corberó que se hizo viral (Video: Europa Press)

Chino Darín es probablemente uno de los actores argentinos que más cultiva el bajo perfil. A pesar de ser hijo del multipremiado Ricardo Darín y ya tener una carrera consolidada incluso a nivel internacional, elige mantenerse al margen y resguardar su vida privada que, además, comparte con su famosa novia española, Úrsula Corberó.

Pero en las últimas horas, su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que trascendiera un video en el que, en medio de una nota, le preguntaran por su pareja y él la elogiara con una romántica e inesperada declaración.

“¿Qué es lo que más te gusta de aquí?”, comenzó preguntándole un periodista español en la alfombra roja de los Premios Platino. A lo que él responde, de forma contundente: “¿De España? Mi mujer”. “No me pudo acompañar, pero bueno, no pasa nada, hay muchos compañeros y ya tendré tiempo de verla, disfrutarla, y de tener intimidad”, agregó. Acto seguido, el mismo reportero le preguntó cómo la definiría. “Sin dudas es la mejor de todas. Pero no la definiría, me parece que si la defino, la limito”, contestó, enamorado. “Le está yendo increíble y se lo merece porque se ha hecho unos currazos espectaculares, estoy muy orgulloso de ella”, sumó.

Por último, quisieron saber si piensa pasar por el altar con la exprotagonista de La casa de papel. “No hace falta”, señaló. “Ya te refieres a ella como tu mujer, no hace falta casarse”, replicó otra periodista. “El posesivo tal vez no está bueno, pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula; podemos llamarla de un montón de maneras”, reflexionó.

Chino Darín y Úrsula Corberó llevan varios años en pareja

Rápidamente, el video se viralizó y fueron miles los comentarios que se vieron en Twitter elogiando al actor. “Qué hombre por favor”, “La manera en la que habla de la novia enfrente de todo el mundo, imagínate que alguien te quiera y te admire de esa manera”, “Dicen eso de mi y me muero, dios mío”, “No se si llorar por cómo habla de ella o qué”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la red social del pajarito.

Ambos se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie La embajada, en donde hacían de pareja. A principios de abril de 2016 dieron a conocer públicamente su relación y al final de ese año compartieron unas vacaciones en Miami. “Estoy muy contenta, ¿se me nota? Él es divino, no me había pasado nunca estar trabajando y que surja el amor así pero hay cosas que son inevitables, suceden y hay que tratarlas con naturalidad”, contó en aquel momento la actriz.

Días atrás, el Chino también había sido noticia en esa misma gala por un detalle en su look. El integrante de El reino había compartido en su cuenta oficial de Instagram algunas postales de esta premiación que se llevó a cabo en el exuberante Palacio Municipal IFEMA. “La previa y el durante de los @premios_platino Fuimos en representación de un equipazo enorme por El Reino. ¡Felicitaciones a los compañeros por los premios!”, escribió el joven actor en la red social. Y sus seguidores se sorprendieron con el detalle de una de las fotos en la que aparece pintándose las uñas. “¡Qué pituco!”, le dijo un fanático. Por su parte, sus colegas Griselda Siciliani y Violeta Urtizberea publicaron unos emojis de unos aplausos. Mientras que su hermana Clara escribió: “Más lindo imposible”.

