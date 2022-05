Florencia Peña se equivocó de chat y le mandó una foto hot a la pediatra de su hijo

Florencia Peña contó que le mandó por error una foto hot a la pediatra de su hijo (Video: "La Pu*@ Ama", América)

“Les quiero contar que me pasó algo tremendo”, dijo Florencia Peña a todos los televidentes de La Pu*@ Ama, el programa que conduce todas las noches por la pantalla de América y también a quienes estaban detrás de cámara escuchando su clásico monólogo. Y allí, entre risas, contó que cometió un error al enviarle una foto hot a la pediatra de Felipe, su hijo menor, fruto de su relación con el abogado Ramiro Ponce de León.

De inmediato, relató que se equivocó porque no ve bien y que al momento de mandar la foto le estaban haciendo las manos y también estaba hablando con los productores de su programa sobre la rutina del ciclo. “Esto me pasa porque yo no veo, chicos. No veo y tengo chats muy pelotudos en el teléfono que tengo que empezar a eliminar”, aseguró y detalló que forma parte de un grupo de WhatsApp que se llama “Divorciadas con hijes”, en el que está junto a un grupo de amigas. “Nos mandamos un montón de cositas”, se sinceró entre risas.

“Pasó que María Ester, la pediatra del nene más chiquito, Felipe, me pide la foto de la credencial”, continuó en su relato. “Me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, estaba con la rutina del programa, en el quilombo le mando una foto del culo de uno que se iba a comer una amiga mía”, detalló Florencia Peña sobre la imagen que le envió por error a la médica de su hijo menor en lugar de mandarle la foto del carnet de la obra social.

Mientras la conductora contaba el episodio, en la pantalla del estudio mostraron la captura del chat con la pediatra y la imagen del hombre en cuestión: está de espaldas a la cámara y tocando la guitara en ropa interior. “Bueno, María del Carmen, tampoco te quejes”, bromeó la conductora que reconoció no saber el verdadero nombre de la médica que atiende a su hijo a quien minutos antes había llamado al aire como María Ester.

“Lo que pasa es que no tengo tanta confianza”, agregó, buscando encontrar la forma de solucionar la situación con la profesional. “¡No veo!”, volvió a decir sobre su problema de vista. Y siguió detallando el tipo de contenido que se envían en en el chat de sus amigas. “Desde radiografías de próstatas de maridos que ya no están, fotos de cualquier cosa, de chongos, fotos de minas que se comieron los chongos con los que ya no estamos pero que nos queremos morir. De todo. Y en este chat se me filtra este culo que acabo de ver, que tampoco está tan mal, y se lo mando a la pediatra”, continuó.

“Además, no sé si llama María Ester o María del Carmen porque siempre hago lo mismo. Los nombres no me los aprendo”, admitió entre risas y reveló que solo utiliza tres emoticones en las conversaciones, entre los que se destacan el emoji de un bebé y el de un potro. “Con eso me manejo para todo”, aseguró Florencia Peña.

Y concluyó reproduciendo el mensaje que le envió a la pediatra luego de haber notado que le envió una foto equivocada. “Le digo a María Ester o María del Carmen, porque no sé cómo se llama, ‘doctora, si todavía no vio el culo, bueno... disfrútelo’”. En tanto, no terminó de contar cuál fue la reacción de la profesional ante la imagen errónea que recibió cuando pidió el carnet de la obra social de su hijo.

