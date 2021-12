Quién es la influencer con la que Rusher King habría engañado a María Becerra

María Becerra se separó de Rusher King y Agustina Kogan es la señalada como la tercera en discordia

El último fin de semana se desató un escándalo entre María Becerra y su novio, Rusher King. Todo comenzó en Twitter, cuando la popular cantante dejó de seguirlo e, inmediatamente, publicó explosivos mensajes. “Hijo de re mil p… me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho”, “Gil de m… pedazo de garca”, fueron las fuertes frases que compartió en esa red social y que dejaron sorprendidos a sus fans. Y, por si fuera poco, también eliminó todas las fotos que tenía publicadas junto a él en su feed de Instagram.

Luego, fue ella misma la que confirmó la separación: “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!” (SIC), escribió el domingo a la mañana Becerra, que hasta el viernes a la noche se había mostrado junto a su pareja en el recital de Camilo. Horas más tarde, fue el joven el que dio su versión de los hechos. “La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a María, lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos separados y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto”, escribió el cantante.

En este contexto, trascendió el nombre de Agustina Kogan, una influencer que sería la persona con la cual Rusher habría engañado a María. Apuntada como la tercera en discordia, la joven decidió aclarar la situación en sus stories. “Hago este descargo por este medio porque es tremendo lo que se está ocasionando y me están involucrando. Están hablando de algo que no fue ahora. Algo que pasó hace mucho y salió a la luz ahora. La realidad es que yo me vi con este chico en el momento en el que él estaba soltero”, comenzó explicando. Y detalló: “A los dos días de que nos vimos, vi que había vuelto con su pareja. Me quedé sorprendida sinceramente y decidí no tener más contacto con él”.

“Esto sale a la luz ahora por el hecho de que surgen sospechas...a lo que se me consulta por lo sucedido y yo digo la verdad. Por favor dejen de insultarme, amenazarme, por algo que no saben cómo fue. No se dan una idea del mal que ocasionan con las barbaridades que dicen”, cerró Kogan.

El descargo de Agustina Kogan tras ser acusada como la tercera en discordia entre María Becerra y Rusher King

En este sentido, fue Estefanía Berardi, la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine), quien dio más detalles de lo sucedido. “La tercera en discordia se llama Agus Kohan, es una tiktokera. María Becerra le habría encontrado mensajes en el celular a Rusher King y el sábado a las 10 de la mañana hubo gritos y discusión en la calle en el barrio de Núñez”, reveló. Y sumó: “Era el departamento de él, es una zona muy tranquila. Entonces los vecinos salieron a ver qué pasaba y se encontraron con una chica que se quería ir y él trataba de retenerla. Becerra le decía ‘dejame ir, déjame, me quiero ir, te leí todos los mensajes’. Hablé con una vecina, que no fue la única que se asomó, y ellos después se fueron para la esquina porque sabían que los estaban viendo”.

Lo cierto es que, según se puede constatar en su nuevo perfil de Instagram, Agustina, que tiene 19 años y se autodenomina como “modelo freelance”, fue hackeada y tuvo que crear otra cuenta. Allí, actualmente tiene casi 50 mil seguidores y se dedica a postear imágenes suyas posando, en mayor medida, en ropa interior, pero hasta el momento, no volvió a hablar sobre el escándalo ocurrido.





