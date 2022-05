Barby Silenzi confirmó su separación definitiva con el Polaco: “Cada uno por su lado estamos bien”

Barby Silenzi y El Polaco, separados luego de varias idas y vueltas en su relación

Finalmente, y después de varios idas y vueltas, el Polaco y Barby Silenzi decidieron terminar definitivamente su relación. Así lo confirmó Paula Varela vía Twitter: “Primicia de Socios del espectáculo, separación confirmada de Barby y el Polaco ¡Mañana te contamos todo! Los queremos, gracias Barby por tu honestidad”, escribió la panelista minutos después de finalizado el programa de El Trece y adjuntando una captura de un chat entre ella y la bailarina.

En esa conversación de Whatsapp, la exparticipante de La Academia responde la consulta de la periodista. “Sí, ya estamos separados definitivamente. Pero todo re bien. Todo desde el amor que nos seguimos teniendo, así que cada uno por su lado estamos bien”, explicó Silenzi.

Barby Silenzi confirmó su ruptura definitiva con El Polaco (Twitter: @palivarela)

En tanto, más tarde en Intrusos ampliaron la información. “Después de tantas crisis e idas y vueltas, la separación entre Barby Silenzi y El Polaco está confirmada. Me lo confirma ella, no me lo desmiente él, no me dijo que no como tal vez había hecho en otras oportunidades. Me dijo que prefiere no hablar de este tema, pero ella sí me lo dijo”, detalló Gonzalo Vázquez. En tanto, Marcela Tauro sumó: “El click fue acá, con el móvil con Aquino”, aventuró sobre la entrevista que semanas atrás había concedido la ex del cantante al ciclo de América. “Ella siente que el Polaco no pone el coraje que tiene que tener para enfrentar la situación con su ex, que lo llame y le pida absolutamente de todo y él vaya y esté, le arregle la cañería, el inodoro...No le pondría el freno que ella necesita que le ponga y él no está muy presente con ella”, informó Vázquez.

Días atrás, Silenzi había sido entrevistada en LAM y había confesado la crisis con su pareja. “Lo que te puedo decir que es verdad y que los dos sentimos lo mismo, tenemos mucho amor el uno por el otro... Para mí, es mi gran amor, ya lo saben, desde hace mucho. Y él también tiene ese amor hacia mi, pero ahora estamos en un momento... No te voy a decir que estamos separados, no te voy a decir que estamos espectacular”, había dicho en ese entonces.

“Él está con muchos compromisos laborales, viaja un montón y está como muy enfocado en eso. Y yo estoy con los míos, con las nenas... Como que la pareja está ahí, y cada uno está muy en lo suyo”, dijo Silenzi. “Podríamos decir que está tensa la situación”, describió Ángel de Brito como para darle contexto. “Claro. Todavía tenemos que sentarnos a charlar y ver qué pasa con este amor que tenemos y que no está ahora fluyendo como querríamos”, le respondió, a la vez en que aclaró que no están viviendo juntos.

“Yo tengo reclamos, él tiene otros y no estamos pudiendo ponernos de acuerdo... Yo reclamo presencia, ponele. Y él me dice: ‘Tengo que trabajar’. Yo lo recontra banco. Y me pone muy contenta lo que le está pasando. Lo apoyé un montón con el programa, del que es conductor ahora”, dijo Barby. Desde el panel, le apuntaron que no le puso likes ni mensajes de apoyo en las redes sociales al respecto. “No lo hice porque no hacía falta, creo yo. Y él sabe porque yo estuve con él todo el tiempo hablándole sobre eso”, dijo la bailarina.

