Silvina Luna vende sus fotos hot en dólares y llamó la atención por un insólito error

Silvina Luna

Silvina Luna se sumó hace ya varios meses a una aplicación para adultos. Allí, la ex Gran Hermano muestra su s fotos subidas de tono a quienes se suscriban por 15 dólares mensuales y aunque los usuarios no pueden mirar las imágenes sin inscribirse y pagar previamente, sí pueden ver lo que ella escribe en sus posteos. Una de las ventas de la modelo, llamó mucho la atención en las redes sociales.

Para hablar de su ropa, la rosarina escribió: “Mayita enteriza para el veranito, ¿te va?”, sin darse cuenta, o tal vez sí se percató y lo hizo para llamar la atención, que en realidad, se escribe “malla”, con “ll” y no con “y”.

El posteo de Silvina Luna

La ex participante de El Hotel de los Famosos se anotó para subir sus instantáneas a DivasPlay en enero de este año. “Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás. Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte libremente?”, escribió Luna junto a un video para anunciar que se sumaba a esta plataforma que permite publicar lo que “otras redes te censuran”.

“Estoy innovando, probando cosas nuevas y volviendo a reconectar con esa sensualidad que está en mí y que me encanta”, contó el en ciclo de Telefe No es tan tarde, conducido por Germán Paoloski.

En sus primeras semanas en la aplicación, la modelo subió varias fotos y videos con Florencia Peña, una de las primeras en sumarse a la iniciativa. “A mí si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad, y que ustedes también lo hagan como quieran y con quien quieran”, decía la conductora y agregaba en sus redes, para presentarse: “Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”.

Una de las últimas famosas en sumarse fue Barby Silenzi, recientemente separada de El Polaco. “¿Están listos para ver más? Los espero, no me fallen. Acá nos encontramos para fantasear más”, escribió en su perfil la ex Bailando.

Silvina Escudero también forma parte. “Me re piqué en Divas Play”, dijo y hasta hizo una producción con quien era su compañera en Sex, vive tu experiencia, Adabel Guerrero: “Justo esta semana vino Ada a casa, llamamos a un fotógrafo y a quien graba, que todavía y estamos viendo qué material vamos a subir y qué no, porque es re fuerte”.

Sobre cómo fue cambiando su forma de hacer las fotos, contó hace un tiempo en Agarrate Catalina: “Yo estaba mucho más recatada. Bueno, recatada… esa palabra no aplica para la producción. Más contenida, o un poco más limitada. Estas semanas hice unas producciones que no sé que voy a subir de eso, porque la verdad me parecen súper picantes. ¡Son un fuego!”.

Durante su paso por el reality conducido por Pampita y el Chino Leunis Silvina Luna tuvo que abandonar el hotel para internarse durante unos días por un problema de salud. “Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen”, había explicado.

En sus redes sociales, agregó: . “Quería contarles que estoy mejor. Ya se está nivelando todo, me siento más fuerte, y descansada. Quería agradecerles por todos los mensajes que me mandaron, que me súper motivaron y me dieron mucho amor”. Días más tarde regresó a participar.

