El hijo de Noelia Marzol fue a alentar a su papá en la cancha por primera vez: “¡Haciendo el aguante!”

En familia: Noelia Marzol junto a su marido Ramiro Arias y su hijo Donatello en la cancha

Desde que nació Donatello, su primer hijo, la vida de Noelia Marzol dio un giro de 180 grados. Es que sus prioridades cambiaron y hoy toda su atención está puesta en el pequeño, que en los próximos días cumplirá su primer añito. Tan es así que cada avance que hace “Doni”, tal como lo apoda ella cariñosamente, su orgullosa mamá lo comparte en sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores.

En este sentido, en las últimas horas la bailarina publicó una serie de postales familiares del momento en el que su hijo fue a alentar a su papá, Ramiro Arias, que jugaba con su equipo, Instituto Atlético Central Córdoba, contra Defensores de Belgrano. “¡Feliz día de la familia! ¡Haciendo el aguante a RAMIRITO! Hoy Dona entró por primera vez al campo de juego ¡Con triunfo y todo! Te amo Ramiro Arias”, escribió la campeona de La Academia en un tierno posteo de Instagram, en donde destacó la victoria por 2 a 1.

En las imágenes, se los ve disfrutando en familia y al nene muy feliz sobre el césped de la cancha. Rápidamente, la publicación se llenó de miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacó el del futbolista, quien le expresó junto al emoji de un corazón: “Son todo, los amo”.

Noelia Marzol llevó a su hijo a alentar a Ramiro Arias

Luego de que se concrete el pase de su marido al equipo cordobés -hasta hace unos meses estaba jugando en Quilmes-, Marzol decidió instalarse en esa provincia, con el fin de no estar tanto tiempo separados físicamente. Por eso es que, al menos por ahora, dejó su lugar en Sex, la obra éxito que dirige José María Muscari, en donde ahora está siendo reemplazada por Virginia Gallardo.

El pequeño Donatello pisó el campo de juego por primera vez

Días atrás, Noelia había dejado un testimonio desgarrador en sus redes respecto a la situación limite que tuvo que atravesar cuando su hijo se ahogó y ella lo socorrió de inmediato en su casa. “Todavía no entiendo cómo resolví la secuencia con tanta templanza. Ya está todo controlado”, dijo y llevó tranquilidad. Además, agregó el emoji de un brazo levantado, símbolo de la fuerza. Y sugirió en mayúsculas: “Importantísimo hacer curso de primeros auxilios”.

Horas más tarde, se tomó unos minutos para relatar la secuencia y el susto que había vivido con su bebé, que ya dormía a su lado en su cama. “Bueno, ahora que estoy tranqui les cuento, ya que muchas me piden consejos porque les da miedo”, siguió y de inmediato aclaró: “La verdad, no soy ninguna experta”. Por su parte, aseguró que al ser mamá primeriza aprende “como todas a medida que surgen las vivencias”. “Creo que fue un pedacito de cartón. Al ser algo blanco es menos grave que un objeto contundente, me parece”, continuó en su relato la bailarina.

Y detalló cómo reaccionó cuando notó que su hijo tenía dificultades para respirar: “Percibí que se ahogaba, lo puse boca abajo sobre el antebrazo y le golpeé la espaldita, le soplé la cara y repetí la misma secuencia un par de veces hasta que terminó vomitando. Lo cual hizo que se le despeje la garganta”. Noelia aseguró que “todo sucedió en segundos”, pero que para ella se convirtieron en “una eternidad” y que mientras practicaba el procedimiento, pensaba a qué centro médico podía trasladar a su hijo para que fuera atendido de urgencia. “Por suerte, lo resolvió”, escribió, ya más tranquila, y aclaró que no hizo falta llevar a ningún lado al bebé para que lo asistieran.

