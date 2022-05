Mientras Rodrigo de Paul recibía la visita de sus hijos, Tini Stoessel sorprendió con un show en la fiesta Bresh

Tini Stoessel apareció en una fiesta y revolucionó con su tema nuevo

Tini Stoessel está sin dudas en uno de sus mejores momentos. Luego de la preocupación por la salud de su padre -quien estuvo internado en marzo y ahora ya está recuperado -, la cantante reprogramó para fines de mayo sus shows en el Hipódromo de Palermo y acaba de lanzar La triple T, su nuevo tema que ya cosechó millones de reproducciones en todas las plataformas. Quizás por eso, y por la ansiedad que le genera el hecho de volver a reencontrarse con su público, es que decidió adelantarse y apareció de sorpresa en la Fiesta Bresh, una de las más populares del mundo que este fin de semana tuvo una edición en Buenos Aires.

Alrededor de las cuatro de la mañana, la artista se subió al escenario de GEBA junto a sus bailares y montó un improvisado show que enloqueció a sus fans, que no esperaban su presencia. La joven de 25 años cantó algunos de sus temas más populares y además entonó su último single. “¿Cómo se llama el tema?”, le preguntó a las miles de personas que estaban en el lugar. “¡La triple T!”, contestó la multitud. Y, acto seguido, lo cantó en vivo por primera vez, impactando con una espectacular coreografía.

“Tini te lleva a las bailarinas a la Bresh y te arma un mini show, rómpela tranquila”, “Imagínense salir de joda a la bresh y de repente estar en un show de Tini”, “Tini cayendo 4am a la bresh se arma un show y con las bailarinas incluidas”, fueron algunos de los comentarios de los testigos privilegiados que luego compartieron los videos del momento en sus redes sociales.

Mientras disfruta de su éxito profesional, la ex Violeta también es noticia por su incipiente pero confirmado romance con Rodrigo De Paul. Semanas atrás, en LAM (América) mostraron las primeras imágenes de ellos juntos en Ibiza, donde fueron captados tomados de la mano y disfrutando de un almuerzo en la playa. Por el momento, ninguno de los protagonistas se refirió al tema, pero el último jueves, el futbolista del Atlético de Madrid le puso “me gusta” en el posteo con el que Tini anunció su nueva canción.

Una de las primeras imágenes de Tini y De Paul juntos en Ibiza (LAM, América)

El like de Rodrigo coincide en horas en las que está muy cerca de Camila Homs, con quien estuvo en pareja por más de diez años, debido a que ella viajó de Buenos Aires a Madrid para que él pueda volver a ver a los hijos que tienen en común, Francesca (3) y Bautista (9 meses). La modelo aprovecha estos días para hacer posteos en Instagram desde la capital española con sus hijos, aunque evitó fotografiarse con su ex. De Paul, por su parte, no compartió ninguna imagen en los últimos días.

Algunas de las fotos que compartió Camila Homs desde Madrid

“Mi relación con Rodrigo es cordial por el bien de nuestros hijos”, fue lo primero que señaló días atrás la modelo en diálogo con el programa de Ángel de Brito. Y destacó que los chicos eran “lo más importante siempre”. Por eso mismo, se negó a ahondar en detalles en relación al romance del apdre de sus hijos con Tini. “No voy a hablar de este tema, me lo reservo”, dijo terminante ¿Si se había sentido dolida o afectada por todo lo que había salido a la luz? “Lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí. Pero no tengo más nada que decir sobre eso”, explicó Camila tratando de eludir la respuesta y sin querer cargar contra el jugador.

SEGUIR LEYENDO: