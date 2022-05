Luciano Castro subió un video en familia y lo tildaron de “irresponsable”

Luciano Castro compartió un video familiar y despertó las alertas de sus seguidores

No es la primera vez que Luciano Castro utiliza sus redes sociales para compartir imágenes del día a día junto a sus hijos. El actor es padre de Mateo, de 20 años, quien nació como fruto de su relación con una mujer llamada Florencia que no pertenece al ambiente artístico, y de Esperanza y Fausto, de 9 y 7 años respectivamente, a quienes tuvo durante su pareja con Sabrina Rojas. El mayor, se sabe, no es muy adepto a la exposición pública. Los dos más pequeños, en cambio, suelen mostrarse tanto con sus padres como con Flor Vigna y el Tucu López, las nuevas parejas de estos. Sin embargo, en esta oportunidad, el video que publicó el protagonista de El primero de nosotros (Telefé) no fue el más acertado...

Con un simple corazón como toda descripción, el galán publicó en su cuenta de Instagram un reel musicalizado con el tema Guión, el último corte musical lanzado por su novia, en la que se lo ve a él conduciendo su camioneta y a la ex campeona del Bailando en el asiento del acompañante grabando el momento. El problema, sin embargo, es que también se podía ver a su hija Esperanza parada en medio de los asientos y asomando la cabeza por el sunroof (la ventana del techo del vehículo), algo que se sabe que es sumamente peligroso. Como si esto fuera poco, en el asiento trasero del coche viajaba Fausto sin cinturón de seguridad y el perro de la familia también iba suelto junto al niño. ¿En definitiva? De haber sufrido un choque o haber tenido que efectuar una maniobra de emergencia, el paseo se podría haber convertido en una tragedia. Y así se lo hicieron saber sus seguidores.

Luciano Castro y Sabrina Rojas junto a sus actuales parejas y sus hijos (Instagram)

“Es un poco peligroso que la nena vaya así”, “Todos sin cinturón”, “Ellos con cinturón y los chicos sueltos”, “Todo muy lindo pero los niños no están con cinturón”, “Muy responsable todo”, “Hermosa Espe, pero es peligroso eso que hace, Lu”, “Viajar en auto sin cinturón de seguridad: eso se llama no ciudad a los hijos”,”Uff, cada padre hace lo mejor para sus hijos y nadie es quien para criticar, pero ir con los niños así sin cinturón es una irresponsabilidad y ya ni hablar de la que va de pie”, “Por supuesto que todos muy lindos, pero la verdad es que publicar un video donde dos menores están en riesgo (sin cinturón y de pie entre el conductor y el acompañante) no tiene nada de gracioso ni de lindo. Debieran darle el ejemplo a los chicos”, fueron algunos de los tantos comentarios que le hicieron los usuarios de esa red social.

Cabe recordar que Castro y Rojas lograron mantener una excelente relación post separación, aún cuando ambos rehicieron su vida amorosa. Y, en los últimos días, se supo que tenían planeado irse de vacaciones en comunidad. “Con el Tucu estamos juntos hace ocho meses, nos comprometimos... Somos así. Yo tengo papeles que arreglar, todavía. No me puedo casar, estoy legalmente casada. Venimos bien, todo en orden”, le dijo Sabrina a un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece) que la abordó a la salida de una función de la obra teatral Desnudos. Y luego, al ser consultada sobre la posibilidad de hacer un viaje con su ex, sus actuales y sus hijos, respondió: “Hoy estábamos hablando de eso, de hacer algo todos juntos. Somos muy modernos, chicos. No se asombren. Somos así”.

