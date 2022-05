Tini Stoessel lanzó una nueva canción titulada “La Triple T” y dejó un explosivo mensaje en la melodía

Tini - La triple T

En la tarde de este jueves y para todo el mundo, Tini Stoessel editó una nueva canción para que bailen todos sus fans. Se trata de “La Triple T”, un reggaetón pop en la misma línea de algunos de sus éxitos anteriores, listo para ser agitado en la pista.

“Con mi gata salimos de roce. No llegamos antes de las doce. Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces”, canta Tini en el estribillo del tema. Con un despliegue de sensualidad y ritmo, Tini le pone cuerpo y cara al videoclip, vestida con un outfit fucsia y dibujando coreografías que seguramente se vuelvan viral en TikTok.

“Este sencillo es un recordatorio para disfrutar la vida y no tomarte demasiado en serio. Espero que la música y la letra puedan llevarte a tu lugar feliz, ya sea un club o un bar con tus amigos. En definitiva, quiero que la gente se divierta mientras escucha ‘La Triple T’”, dijo Tini sobre la canción en cuestión.

Tini en el video de "La triple T"

Lo siguiente en la carrera musical de Tini serán sus esperados shows en el Hipódromo de Palermo, los cuales debieron ser pospuestos por la internación de su papá, Alejandro Stoessel. Finalmente se realizarás los próximos 20, 21, 22, 27 y 28 de mayo, con entradas totalmente agotadas.

Por fuera de la música, son semanas agitadas para Martina Stoessel. A través de unas fotos captadas en Ibiza, se confirmó su romance con Rodrigo de Paul, el cual llevaba meses en secreto. Para darle contexto a las imágenes, Yanina Latorre narró la cronología del romance a partir de haber hablado con el entorno de ambas protagonistas. Según lo que le contaron, esta nueva pareja nació después de una crisis definitiva entre De Paul y Camila Homs, la madre de sus hijos. “Ellos estaban juntos desde que él tiene 16 años. Y según el entorno de él, Rodrigo se desenamoró. No hay terceros en discordia”, resumió la mujer de Diego Gambetita Latorre.

Tini en el video de "La Triple T", su nueva canción

Luego contó que Tini y Rodrigo “se empezaron a seguir en Instagram en octubre del año pasado”. “Así se conocieron. Empezó todo por ahí, porque tenían amigos en común. Tuvieron un intercambio muy polite. Es que a Tini, así como la ven, es muy miedosa del quilombo”, dijo Yanina.

“Él viene a la Argentina en noviembre para jugar y cuando él viaja, que seguía separado, hubo un asado entre amigos en común y se conocen por primera vez cara a cara. Fluyó, la pasaron todo bien y se pasaron los teléfonos”, contó luego Latorre. “Él la visitó en su casa como para volverla a ver. Se vieron dos veces en ese momento y él se vuelve a España para jugar en su equipo”, agregó.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, juntos en Ibiza

“Habían quedado en volverse a ver en diciembre, que antes de las fiestas Tini lo iba a ver a Madrid. Pero se agarró covid y no va”, prosiguió con el relato. “Cuando se cura del covid, ella no puede viajar a Madrid porque tiene una agenda muy ajustada”, dijo Latorre.

El vínculo lo retomaron en febrero de este año. “Ella siempre estuvo con dudas. Él le insistía, pero ella no quería quilombos. Tenía miedo. Dudaba porque él tiene hijos, quizás. Aparte el palo del fútbol ella no lo maneja: tenía un ex que era modelo, también (Sebastián) Yatra era cantante... Esto no es lo mismo para Tini”, explicó Latorre.

Las fotos que confirmaron el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

“Tini después vino para Argentina para hacer sus show, pero pasó lo de su papá. Cuando se cura Ale, se quieren ver. El momento era la semana pasada y justo él viajó para acá, así que se alinearon los planetas. Finalmente, viajaron a España. Pero esta vez, en este viaje, decidieron blanquear. El dice que está separado hace 10 meses”, agregó Yanina. Pero enseguida, Ángel de Brito dudó al decir: “Mmmmmm”. “La oficial dice 10 meses, la clandestina...”, agregó el conductor, poniendo en duda la “historia oficial” de este reciente romance.

“Salen, van a comer, a la cancha, están en Ibiza... Y decidieron contarle al mundo porque consideran que están enamorados y están bien. Si vos les preguntás, están juntos y están bien. No suben fotos juntos porque él en sus redes solo habla de fútbol”, cerró Yanina.

