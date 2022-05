El increíble tatuaje de un fan que dejó en shock a Lali Espósito: “¿Quién es el loco?”

La reacción de Lali Espósito al ver que un fan se hizo un tatuaje de ella

Lali Espósito es una de las cantantes argentinas que acumula mayor cantidad de fans en todo el mundo. Desde muy chica, gracias a su participación en las tiras de Cris Morena, y ahora, con una carrera artística ya consolidada, está acostumbrada a las muestras de cariño que recibe por parte de su público. Sin embargo, hay algunos gestos que no dejan de sorprenderla.

Por caso, uno de ellos es el que se conoció en las últimas horas. Se trata de un increíble tatuaje que un seguidor se hizo en honor a ella y es una réplica exacta de la ex Casi Ángeles en uno de sus últimos videoclips, Disciplina. El tattoo en cuestión está impreso en el muslo del joven, quien lo mostró orgulloso en su cuenta de Instagram. “Bueno, después de empezar este tatuaje hace unos meses al final lo terminamos. Amo, amo tener este tatuaje en la piel y agradezco mucho a La Nave Tattoo por increíble trabajo ¿Me ayudan compartiendo para que llegue a Lali? Gracias a todxs por el apoyo de antemano y Lali si lees esto, te amo y lo UNICO que le falta al tattoo es tu firma”, escribió el fan junto a la foto en la que se observa el diseño terminado.

El posteo del fan de Lali Espósito

Lo cierto es que Lali se anotició de este increíble gesto y no solo le puso su “me gusta” y comentó la publicación con tres emojis de corazones sino que además la replicó en sus stories y le agradeció a su fan. “No, bol...no, no ¿quién es el loco? ¿quién sos loco? Mandale un beso grande. No lo puedo creer. ¡Tatuajazo!”, expresó incrédula.

La también actriz acaba de regresar de España, a donde fue a rodar la tercera temporada de Sky Rojo, la serie de Netflix que la tiene como una de sus protagonistas. En ese país, la semana pasada también se lució junto a Miguel Ángel Muñoz en la conducción de los Premios Platino, gala en donde además cantó por primera vez en vivo uno de sus flamantes hits. Apareció en el escenario enfundada en un piloto engomado rojo, que sus dos bailarines se encargaron de quitarle para dejar a la vista un sensual mono del mismo color y género. Arengando al público y jugando con la cámara, Lali dio cátedra de su magnetismo. Y tanto ella como su cuerpo de baile dejaron extasiados a los espectadores. Una de las presentes en el evento fue su íntima amiga, Eugenia La China Suárez, quien no dejó de aplaudirla y filmarla, contenido que después replicó en sus redes.

La artista argentina viene creciendo a pasos agigantados en su figura en la capital española. Durante el encuentro con la prensa, celebrado en el Hotel InterContinental, como en la puerta de IFEMA, donde se entregaron los premios, las fans se agolparon para verla de cerca.

En la previa, Espósito había contado sus expectativas en su paso por la alfombra roja. “Estoy feliz con esta oportunidad que me dieron los Premios Platino con esta belleza de compañero que es lo más”, contó la actriz que también dio detalles de la preparación del musical: “No la canté todavía nunca en vivo, porque recién mis shows arrancan en mayo. Fue de mucho ensayo, de ponerle mucha onda, bailarines españoles increíbles que le ponen mucho flow a la canción en vivo. Es una canción muy fuerte, muy potente que invita a la gente a cantar un poquito”, había anticipado.

SEGUIR LEYENDO: