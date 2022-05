Sofía Aldrey habló de la propuesta de casamiento de Fede Bal, tras el accidente: “Solo me lo dice con morfina”

La pareja todavía no planea casarse

Luego de haber sido operado en Brasil, Fede Bal regresó a la Argentina con su pareja, Sofía Aldrey y su mamá, Carmen Barbieri. El pasado 22 de abril, el conductor estaba grabando algunas escenas para la nueva temporada de Resto del mundo en la isla de Paraty, en Brasil, cuando sufrió una caída mientras carreteaba con un parapente a motor y terminó con fracturas expuestas.

Mientras estaba internado, el actor le hizo una inesperada propuesta de casamiento a su novia y Carmen contó detalles de este episodio. “A Fede le dan morfina porque tiene mucho dolor, y cuando se la dan, le dice a Sofía: ‘Nos casamos, tengamos hijos’”, contó la capocómica en diálogo con Momento D (El Trece).

En su regreso a la Argentina, la joven habló respecto a este tema: “Por ahora no pienso en el casamiento. Solo me lo dice con morfina”. En diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine) manifestó: “Que me lo diga bien, sobrio, sin morfina, sin anestesia”.

Fede Bal y su novia volvieron tras su accidente en Brasil (RS Fotos)

Además, el hijo de Santiago Bal también dio su testimonio sobre la incondicionalidad de su novia que viajó con Carmen para acompañarlo. “Es de lo más lindo del mundo encontrarte en estos momentos dramáticos con la gente que te acompaña. Verla a ella me llena de amor, no hace más que reafirmar la mujer que tengo al lado. A veces siento que es demasiado para mí. Es la mujer de mi vida”, señaló a Intrusos (América).

También se emocionó al subrayar que tuvo suerte más allá de haberse fracturado el brazo: “Podría haber sido una tragedia, porque encima la hélice pega en la tierra, toda una secuencia que podría haber sido catastrófica. No le estoy poniendo más dramatismo del que tiene, esto es realmente lo que pasó y podría haber sido mucho peor. Por eso me puse a llorar cuando el médico me dijo que me podría haber matado. Me agarró la mano y yo le dije ´sí, tenés razón´´”.

Luego, Fede dio detalles de su recuperación: “Tengo una mano muy complicada. Salió bien la operación. Tengo 30 puntos de un tajo atrás, uno adelante, otro a los costados, son 15 puntos, 12 de un lado, 5 del otro. Estoy todo tajeado. Lo que tengo que hacer es empezar a moverla (la mano) de nuevo porque tengo muy poca movilidad. Va a estar todo bien de acá a un tiempo. El sábado ya va a haber un programa que es la segunda parte de lo que fue el accidente, que es un poco mi recuperación en la clínica en Río de Janeiro”.

“Nunca estuve tan feliz de volver a mi casa”, expresó aliviado. Y reveló cómo hace para tener esa capacidad de resiliencia, a pesar de todo. “Cuando tenés momentos de salud graves, que no podés ver lo que pasa adentro de tu cuerpo...Mucha gente que ha pasado por lo que yo pasé creo que me va a entender. Cuando hay un cáncer y un doctor te dice que no sabe muy bien cuál es tu panorama, y vos sabés que las células malas pueden tal vez agarrar otro órgano y hacer metástasis, yo me miré el brazo y dije ´ah, ¿solo esto es el problema?´ Y empecé a reírme”, recordó Bal.





