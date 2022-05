Mariana Nannis debe 300 mil euros de alquiler y está a punto de ser desalojada de una mansión en Marbella

Mariana Nannis está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Es que desde que comenzó una batalla judicial contra su ex marido Claudio Paul Caniggia, la rubia está afrontando serios problemas económicos y, al parecer, ni siquiera está pudiendo cubrir el alquiler de la mansión en la que vive en Marbella. Así las cosas y ante esta delicada situación, está cada vez más cerca de ser desalojada.

La mamá de Alexander y Charlotte estaría debiendo más de 300 mil euros por el arriendo de la propiedad en cuestión, una deuda que se prolongó por 74 meses, según contó el inglés Mike Partridge, dueño de la mansión. Así, decidió volver a exponer a la familia Caniggia, algo que este hombre ya había hecho en 2019.

“Debe cerca de 300 mil euros hoy, sin multas, costos de representación legal, las costas del juicio. Son solo para el alquiler del contrato, pero el alquiler era bajo, un cuarto de lo que debería valer”, dijo a través de diversos mensajes que el inglés le envió a la producción de A la Tarde (América), el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

Mariana Nannis podría ser desalojada por una abultada deuda en el alquiler de su mansión en Marbella

“Hay otras cosas que puedo reclamar el valor del alquiler comercial, intereses, que usaron la casa para negocios que le generaron ganancias, como dos realities, producciones de revistas. Hay una presentación en la Justicia de Marbella. Si avanza la causa, quedaría en la calle”, agregó Partridge a través de estos mensajes.

Asimismo, Partridge se mostró muy indignado por la situación de su casa en poder de Nannis y asegura que ya no le interesa que le cancelen la deuda, sino que se vaya cuanto antes de la mansión, ya que la propiedad no está siendo cuidada y se está deteriorando a gran velocidad. Este posible desalojo afecta exclusivamente a la mediática, ya que ella vive en la residencia. Por otra parte, Caniggia sigue conviviendo en Miami con Sofía Bonelli, su futura esposa.

Quien se encargó de dar a conocer al aire los menasjes del inglés fue el periodista Diego Estévez, quien a su vez informó que Nannis está haciendo lo imposible para permanecer en la ciudad española. “Mientras esté adentro no la pueden desalojar. El sereno es el hermano y no se mueve por nada, ni para ir al supermercado. Hablé con una persona cercana a Mariana y me pintó un panorama preocupante. Textuales, me dicen, se está transformando en ‘loca mala’”, reveló Estévez según la información que le fue proporcionada.

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis

A fines de marzo pasado, el expediente que tiene a Caniggia como acusado de abusar sexualmente de su ex mujer Mariana Nannis tomó impulso. Luego de la declaración indagatoria del ex futbolista, donde negó los hechos y se declaró inocente, el juez Pablo Ormaechea dictaminó la falta de mérito. Esto significa que el magistrado considera que, por el momento, no tiene las pruebas suficientes para tomar una decisión en la causa y le pide al fiscal que siga investigando. En paralelo, la defensa del ex integrante de la selección argentina ya solicitó que se detenga a dos amigas de la denunciante por supuesto falso testimonio.

La denuncia de Nannis llegó a la fiscalía del doctor Carlos Velarde en febrero del 2020. En su declaración inicial, la mujer contó que había sido abusada por su ex esposo “hacía un tiempo”. Luego los investigadores determinaron que esa situación se habría producido el 5 de mayo del 2018 en un departamento del hotel Faena de Puerto Madero.

En su resolución, el juez Ormaechea le solicitó al fiscal que profundice la investigación. Una de las principales medidas que pidió el magistrado fue la declaración de los tres hijos de la pareja. El objetivo, según el fallo del magistrado, es conocer los detalles de la convivencia familiar y si, alguno de ellos, conoce la situación denunciada. Con esta solicitud, el fiscal no tiene más remedio que llamar a testimonial tanto a Alex, Charlotte y Kevin, más conocido como Axel.

SEGUIR LEYENDO: