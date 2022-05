Emily Lucius ingresó a El Hotel de los Famosos y los participantes se quejaron: “Bienvenida a la cárcel”

La actriz e influencer se sumó al reality de El Trece y sus flamantes compañeros le dieron un tour por el complejo

Los participantes de El Hotel de los Famosos empezaron la semana de una manera diferente. Emily Lucius se sumó al reality de El Trece y tuvo un excelente debut en los juegos de destreza física. Sus flamantes compañeros le dieron una bienvenida cargada de tensión, y su incorporación despertó un despliegue de estrategias en la nominación cara a cara. Aunque la influencer tendrá inmunidad en la siguiente gala de eliminación por ser la más nueva de la competencia, formó parte del “todos contra todos” y sorprendió con su desempeño en su primer día.

“Soy actriz, directora de artes escénicas y generadora de contenido. Me encanta cocinar, bailar, amo a mi hermana -en referencia a Belu Lucius- y lo más importante de todo es que soy una gran hija”, expresó en su presentación mientras se acercaba con su valija a las instalaciones del complejo. Con los nervios a flor de piel, contó que resultaba un desafío formar parte del programa que conducen Pampita Ardohain y el Chino Leunis: “Estoy sin celular, sin tarjetas, sin plata, estoy para divertirme, para ser quien soy, y quiero ganar”.

“Se qué hay mucha estrategia, muchos grupitos formados, mucha ‘familia’, pero yo voy a entrar sin estrategia, esa es la estrategia, no tenerla”, aseguró sobre sus planes para sortear las afinidades que se generaron hasta el momento. Después de tocar la campanilla en el lobby saludó a cada uno de los huéspedes, y Locho Loccisano la recibió con una frase sin filtro: “Bienvenida a la cárcel”. En este sentido, el animador y cronista celebró que ya será el más nuevo del reality: “Igual me van a seguir nominando hasta el fin de los tiempos”.

Emily Lucius es la nueva participante de El Hotel de los Famosos

Walter Queijeiro fue otro de los que manifestó su descontento detrás de cámaras: “¡Si sigue entrando gente no nos vamos más! El mundial es en noviembre eh...miren que me quiero ir antes”. Imanol Rodríguez fue el único que se fundió en un abrazo con Emily, y la influencer aclaró que ya se conocían: “Soy muy amiga de su novia, así que tenemos un vínculo previo”. Después de que le brindaran un recorrido por las instalaciones del lugar, la participante confesó que se sentía como “una presa en una jaula”, por la actitud de sus compañeros al ver que alguien más se sumaba.

Más adelante Pampita le informó que sería capitana del equipo violeta y debía elegir a los que considerara mejores para el sector de arena donde se combinan varios juegos complejos. “No puedo creer lo bien que lo estoy haciendo, me está iluminando el de arriba”, se sinceró en el backstage en referencia a su aplaudido desempeño. Su grupo se consagró ganador del desafío y recibieron las pulseras y las tarjetas que simbolizan que toda la semana disfrutarán del hotel como huéspedes.

Al ser consultada por la conductora sobre su situación sentimental, Emily contó que está soltera y no descarta que surja el amor en el reality. “Debuto bien, arranco con el pie derecho, esto del juego fue espectacular, tenés sed de más, te da una adrenalina tremenda”, aseguró. Después de bañarse y cambiarse aprovechó el sol del atardecer y se sentó al borde de la pileta. Entusiasmada, confesó que se sintió a gusto con todas las opciones de relajación: “El sol, el pasto, los pajaritos, no me quiero ir más de acá”. Luego de la votación cara a cara, los participantes eligieron a Locho como el primer nominado, que deberá enfrentarse una vez más al laberinto para pelear por su lugar.

