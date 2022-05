Las fotos de la increíble transformación de Lhoan, el ex de Charlotte Caniggia: “Fue un cambio grande”

Radicado en Colombia, Lhoan volvió a la Argentina para realizarse una cirugía estética

Ezequiel Medina, más conocido como Lhoan, mantiene un bajo perfil en las redes sociales desde hace un par de años. Luego de su conflictiva ruptura con Charlotte Caniggia, el joven rehizo su vida en Colombia, donde volvió a encontrar el amor y lanzó su carrera como cantante. Sin embargo, por estos días se encuentra en Buenos Aires, y el motivo recae en una operación que tenía pactada desde hace algún tiempo. Contento con los resultados, contó que ya empieza a notar los cambios de la cirugía estéstica que se realizó.

A través de sus historias de Instagram, donde supera los 180,000 seguidores, compartió una foto donde se pudo ver el vendaje que tendrá que utilizar de manera preventiva hasta que le retiren los puntos. En diálogo con la revista Pronto, explicó: “Fue un cambio grande el que me hicieron en la cara porque me enderezaron la nariz y le dieron una pequeña curvita”. Luego de pasar por el quirófano en la ciudad de La Plata, aseguró que no sintió dolor y está transitando la recuperación tal como estaba prevista.

El joven pasó por el quirófano para hacerse una rinoplastía y también se retocó las orejas

A través de la cuenta de Instagram de su médico, Santiago Echeverría, también posó para el antes y después, orgulloso de los cambios. “Fue puramente estética la operación, y respecto a las orejas, me las pegué más a la cabeza”, reveló. Feliz porque en las próximas horas le retirarán el yeso tras la rinosplatía, confirmó que sigue adelante con su carrera musical. Sú último lanzamiento fue el videoclip de la canción “Recuérdame”, en febrero último, y seguirá generando nuevo material en los próximos meses.

Desde Medellín, anteriormente había contado que sueña con convertirse en una estrella de reguetón. “Firmé contrato con el padre de J Balvin y con Rolo, de Icon. Ellos son los productores de J Balvin, Maluma y otros artistas más; así que voy a clases de baile, de canto y me meto en el estudio a grabar”, contaba entusiasmado. Con respecto a su situación sentimental, aclaraba que ya no tenía ningún tipo de relación con la hija de Mariana Nannis y seguía firme la decisión de transitar caminos independientes. Cabe recordar que la ex pareja había acompañado algunas veces a la hermana de Alex Caniggia al Bailando por un sueño de ShowMatch, hasta que confirmaron su separación y comenzaron sus cruces mediáticos.

El doctor Santiago Echeverría compartió el antes y después de la cirugía que se hizo Lhoan

“Charlotte hace rato que es parte de mi pasado y no tenemos ningún tipo de vínculo. Desde que terminamos la relación, no volví a hablar con ella, ya hace más de dos años que cortamos”, senteciaba. Algunos meses después enfrentó rumores de romance con Mara Cifuentes, modelo transgénero de 24 años, con quien solía compartir postales desde la ciudad colombiana. “Me encontré con una persona súper linda, buena, luchadora. Tiene una historia de vida muy dura y pudo salir adelante de muchas cosas. Es súper buena, cariñosa y somos muy buenos amigos, muy cercanos”, aclaraba.

Después de casi dos años viviendo en Colombia, por estas horas disfruta de su regreso a la Argentina, y publicó algunas imágenes desde un restaurante de Puerto Madero. El cantante opta por un bajo perfil en lo que respecta a su situación sentimental, y se muestra abocado a su lanzamiento profesional. Tal es así que en su galería de Instagram tiene tan solo quince publicaciones, y todas refieren a su faceta artística.

Lhoan contó que se operó la nariz y las orejas y aseguró que está contento con los resultados

