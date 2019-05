Luego, en el piso de Involucrados, contó cómo habían sido los hechos: "Ella toma alcohol. Ella lo toma con humor en los programas. Ese día empezó a tomar, fuimos a un boliche, le dije que a la primera que hacía me iba, hizo una y me fui. Yo estaba con mi amigo, salí a la puerta del lugar y vino ella y me pegó, me agarró del cuello. Me cruzo un patrullero y trato de taparme para que no me vean la remera rota, me pegó piñas".