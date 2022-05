Nicole Neumann publicó un durísimo mensaje en medio de su conflicto con Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero están separados hace años, pero siguen vinculados por el cuidado de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna. La modelo y el ex jugador suelen tener desacuerdos por la crianza de las niñas. Y por lo general, sus problemas y diferencias quedan expuestas en los medios, ya que ambos tienen mucha exposición.

Recientemente, se generó una polémica porque Poroto había realizado una acción comercial con una de sus herederas en las redes sociales sin el consentimiento de Neumann. “No tengo ni idea de qué me están hablando, chicos”, comentó la jurado de Los 8 escalones (El Trece), luego de que un cronista de Intrusos (América) le preguntara cómo tomó que su ex utilizara a una de sus niñas para hacer una publicidad sobre una billetera virtual en sus redes sociales.

Sin embargo, ante la insistencia de la consulta, la novia de Manu Urcera lanzó: “Debería estar enterada, pero bueno, no sé. Me estoy enterando ahora, pero está todo bien. No tengo nada de ganas de entrar en ningún tipo de conflicto”. De todas formas, su expresión lo dijo todo. En tanto, también se refirió a la posibilidad de agrandar la familia con el piloto. “Está en el proyecto, ya lo dije un montón de veces”.

Tras haber realizado estas declaraciones, Neumann publicó un fuerte mensaje en su cuenta oficial de Instagram: “Me asusta como hay gente que miente y jura que está diciendo la verdad”. Algunos de sus seguidores interpretaron que esta frase estaría dedicada a la pareja de Mica Viciconte.

El fuerte mensaje de Nicole Neumann

Por otra parte, recientemente la modelo disfrutó de una escapada romántica con Manu a Europa, después del susto que le provocó el accidente que sufrió el piloto durante la serie de clasificación de la carrera del Turismo Carretera.

La primera parada fue Milán, ciudad italiana en la que aprovecharon para recorrer distintos puntos turísticos. “Fotitos del carrete que me gustaría compartir de mi semana en Milan”, escribió Nicole en la red social en la que compartió varias postales con su seguidores. En algunas, se la ve posando sola y en otras, junto a su pareja. Al verlas, el piloto no pudo contenerse y le escribió: “Bellissima”, junto al emoji de un corazón. Y ella le devolvió la gentileza con una carita de enamorada.

El álbum de fotos de Nicole Neumann junto a Manu Urcera en Europa

Días atrás, también había utilizado sus redes, pero en esa ocasión para aclarar por qué sus hijas no viajaron con ella y respondió a quienes la cuestionaron por eso. “Las chicas están en el colegio y con el padre”, aseguró y reprodujo algunas de las críticas que ha recibido en otras oportunidades: “¿Esas nenas no van al colegio?”.

En tanto, detalló que planeó unas vacaciones con Indiana, Sienna y Alegra, en junio: “Más para vacaciones de invierno vendrán con nosotros, como ya está estipulado. ¿Ok? Besis a los planteadores seriales de haga lo que haga y como lo haga sin saber que está perfectamente calculado”. “Escorpio, amores”, recordó su signo del zodíaco y concluyó con el hashtag #controlfreak, en clara señal de que el organigrama diario de las chicas estaba bajo control y que no iban a perderse ninguna de sus actividades.





SEGUIR LEYENDO: